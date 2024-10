Carlos Sainz (Ferrari/2.): «Hatten Speed zum Sieg»

​Der Spanier Carlos Sainz hat mit einer kampfstarken Leistung den zweiten Platz im Austin-Sprint erobert. Der 30-jährige Ferrari-Fahrer sagt: «Das hat gewaltigen Spass gemacht. Wir waren schnell genug, um zu gewinnen.»

Die Überraschung des Austin-Sprints war der Speed von Ferrari. Experten wie Jenson Button trauten Mercedes zu, Leader Max Verstappen zu überholen, aber letztlich kam ein Ferrari dem Niederländer am nächsten – jener des kampfstarken Carlos Sainz.

Das Duell des Madrilenen mit seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc riss die Fans von den Sitzen, und dann trieb Sainz den zweitplatzierten Norris in einen Fahrfehler.

Sainz nach Platz 2 im Sprint: «Das hat gewaltigen Spass gemacht. Es wäre spannend gewesen zu sehen, wo ich gelandet wäre, hätte ich weiter vorne starten können. Wir waren jedenfalls schnell genug, um diesen Sprint zu gewinnen.»

«So machen Sprints Laune! Ich habe den Eindruck, ich war in jeder Runde in einem Zweikampf verwickelt, das Rennen war ratz-fatz vorbei. Meine Reifen waren am Ende ziemlich im Eimer, aber die Walzen von Norris waren noch schlechter dran.»



«Beim Duell gegen Lando habe ich in Kurve 1 alles auf eine Karte gesetzt, und es hat geklappt. Das war ein wenig riskant, aber es ist alles gut gegangen.»



«Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass unser Auto im Rennen schneller ist als in der Quali. Ich habe früh gemerkt, dass ich den Speed habe, um mit den Autos vor mir Schritt halten zu können. Also haute ich rein.»



«Charles konnte ich einige Male überholen, aber zunächst hat er jedes Mal gekontert. Dann holten wir beide Russell ein, der sich mit den verschlissenen Reifen kaum wehren konnte. Klar wollte ich danach auch Rang 2, und ich bin sehr happy, dass ich das geschafft habe.»





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:06:146 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,882 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,240

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,956

05. George Russell (GB), Mercedes, +15,766

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,724

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +25,161

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,588

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +29,950

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +37,059

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +38,363

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +39,460

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +41,236

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +41,995

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,804

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +44,008

17. Alex Albon (T), Williams, +44,564

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,807

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +52,842

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +54,476





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Norris 285

03. Leclerc 250

04. Piastri 237

05. Sainz 197

06. Hamilton 177

07. Russell 159

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 25

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

23. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 522 Punkte

02. Red Bull Racing 483

03. Ferrari 453

04. Mercedes 336

05. Aston Martin 86

06. Haas 34

07. Racing Bulls 34

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing