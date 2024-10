Charles Leclerc über Lando Norris: «Fast ein Crash!»

​Ferrari-Ass Charles Leclerc ist im Austin-Sprint Vierter geworden. Der Monegasse schimpft über die Pistenetikette des McLaren-Fahrers Lando Norris: «Es wurde verflixt knapp, fast ein Crash!»

In der Pause zwischen dem Sprint von Austin und der GP-Quali musste Lando Norris bei den Rennkommissaren antanzen. Dem McLaren-Piloten wird vorgeworfen, sich zum Schluss des Sprints etwas gar heftig gegen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc gewehrt zu haben.

Bilder zeigten, wie Leclerc seinen Ferrari zur Seite reissen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der zweifache Saisonsieger Charles (Monaco und Monza) wirft Norris vor, sein Auto in der Bremszone gefährlich versetzt zu haben. Die FIA sieht sich das derzeit genauer an.

Norris spielte nach dem Sprint das Unschuldslamm und versuchte einen Scherz: «Nun, da ist eine Kurve, also bremse ich. Aus meiner Sicht ist das sinnvoll.»

Leclerc kann darüber nicht lachen: «Ich habe dieses Manöver von Lando nicht kommen sehen. In der Hitze des Moments habe ich natürlich darüber geschimpft. Die Aktion von Lando war mindestens grenzwertig. Aber ich kann ihn auch verstehen, wir sind da in ein Duell verknüpft, und natürlich hat er keine Lust, seinen Platz so mir nichts, dir nichts preiszugeben.»



«Ich aus meiner Sicht muss natürlich etwas versuchen, es wurde verflixt knapp, fast ein Crash!»



«Wir haben hier im Sprint guten Speed gezeigt, und ich gehe davon aus, dass wir das auch im Grand Prix tun können. In der Quali werden wir hingegen nicht ganz so schnell sein.»



Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Für mich ist die Sache klar, Lando hat seinen Wagen in der Bremszone zu sehr versetzt. Das war schon etwas gefährlich.»





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:06:146 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,882 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,240

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,956

05. George Russell (GB), Mercedes, +15,766

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,724

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +25,161

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,588

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +29,950

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +37,059

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +38,363

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +39,460

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +41,236

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +41,995

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,804

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +44,008

17. Alex Albon (T), Williams, +44,564

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,807

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +52,842

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +54,476





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Norris 285

03. Leclerc 250

04. Piastri 237

05. Sainz 197

06. Hamilton 177

07. Russell 159

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 25

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

23. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 522 Punkte

02. Red Bull Racing 483

03. Ferrari 453

04. Mercedes 336

05. Aston Martin 86

06. Haas 34

07. Racing Bulls 34

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing