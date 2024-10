Piastri: «Ferrari und Verstappen sahen schnell aus» 20.10.2024 - 10:00 Von Vanessa Georgoulas

© McLaren Oscar Piastri

Formel-1-Talent Oscar Piastri darf den GP auf dem Circuit of the Americas in Texas von Startplatz 5 in Angriff nehmen. Dennoch bleibt der Australier aus dem McLaren-Team vorsichtig, wenn es um seine Podestchancen geht.