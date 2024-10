Toto Wolff: «Enttäuschend und frustrierend»

Das Mercedes-Team hat in Austin nach einem vielversprechenden Freitag einen schwierigen zweiten Tag auf dem Circuit of the Americas erlebt. Teamchef Toto Wolff gesteht: «Wir hatten auf eine gute Leistung gehofft.»

Im ersten freien Training in Austin belegten Lewis Hamilton und George Russell die Plätze 6 und 7, obwohl keiner der beiden Mercedes-Fahrer dazu kam, eine saubere Runde zu drehen. Dies gelang dem jüngeren der beiden Briten dann im Sprint-Qualifying, in dem er sich einen Startplatz in der ersten Reihe sicherte. Hamilton musste hingegen von Position 7 los.

Dennoch war die Hoffnung auf einen starken Samstag auf dem Circuit of the Americas da, wie Teamchef Toto Wolff rückblickend erklärte: «Nach einem starken Freitag hatten wir auf eine gute Leistung gehofft, aber im Sprint wurde schnell klar, dass wir nicht das Tempo unserer direkten Konkurrenten hatten, so dass wir auf die Plätze 5 und 6 zurückfielen.»

«Hinzu kam, dass die gute Fahrzeug-Balance, die beide Fahrer am Vortag hatten, verschwunden war und sie mit überhitzenden Reifen zu kämpfen hatten – Lewis an der Hinterachse, George an der Vorderachse», schilderte der Wiener, der den Samstag als «enttäuschenden und frustrierenden Tag» beschrieb.

«Wir haben vor dem Qualifying einige Setup-Änderungen vorgenommen, um dieses Problem zu beheben, aber wir hatten weiterhin Probleme und konnten nicht an das Performance-Niveau vom Freitag anknüpfen. Lewis belegte den 19. Platz und George schaffte es zwar auf Position 6, aber er konnte seine letzte fliegende Runde nicht beenden, weil er abgeflogen ist», seufzte Wolff daraufhin.

«Das Rennen wird ein harter Kampf: Nach seinem Unfall im Q3 steht George eine umfangreiche Reparatur bevor. Da Lewis von Platz 19 startet, wird es im Rennen um Schadensbegrenzung gehen: Es wird schwer, um eine gute Punkteausbeute zu kämpfen. Damit das klappt, muss im Rennen viel für uns laufen», weiss der 52-jährige Teamchef.

GP-Qualifying, USA

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,330 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,361

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,652

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,740

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,950

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,974

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,018

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,309

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,481

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,506

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,544

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,597

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,759

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, 1:34,051

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,062

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,152

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,154

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:34,228





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:06:146 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,882 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,240

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,956

05. George Russell (GB), Mercedes, +15,766

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,724

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +25,161

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,588

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +29,950

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +37,059

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +38,363

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +39,460

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +41,236

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +41,995

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,804

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +44,008

17. Alex Albon (T), Williams, +44,564

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,807

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +52,842

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +54,476





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Norris 285

03. Leclerc 250

04. Piastri 237

05. Sainz 197

06. Hamilton 177

07. Russell 159

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 25

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

23. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 522 Punkte

02. Red Bull Racing 483

03. Ferrari 453

04. Mercedes 336

05. Aston Martin 86

06. Haas 34

07. Racing Bulls 34

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing