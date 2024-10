Fred Vasseur: «Im Renntrimm sind wir stärker»

Das Qualifying in Austin verlief für das Ferrari-Duo vielversprechend. Carlos Sainz sicherte sich Startplatz 3, Charles Leclerc fährt von Position 4 los. Teamchef Fred Vasseur rechnet mit einem starken Rennergebnis.

Die beiden ersten Startplätze für den Grand Prix auf dem Circuit of the Americas haben sich die Titelanwärter Lando Norris und Max Verstappen gesichert, wobei der McLaren-Star Glück hatte und von den späten gelben Flaggen profitierte, die George Russell mit seinem Crash ausgelöst hatte. Denn dadurch konnte sich der WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team nicht mehr verbessern.

Gleich hinter Norris und Verstappen werden sich in der Startaufstellung Carlos Sainz und Charles Leclerc auf den Positionen 3 und 4 einreihen – eine vielversprechende Ausgangslage für die beiden Ferrari-Stars, wie Teamchef Fred Vasseur betont: «Das Qualifying-Ergebnis ist insgesamt ganz gut, vor allem, weil wir im Renntrimm stärker sind. Das wird im Rennen, in dem man überholen kann und in dem der Reifenabbau ein wichtiger Faktor ist, entscheidend sein.»

«Wir werden versuchen, das Gleiche wie im Sprint zu schaffen und Positionen zu gewinnen. Es ist gut, dass wir beide Fahrzeuge in der zweiten Startreihe haben, auch wenn es natürlich etwas frustrierend war, als am Ende die gelben Flaggen gezeigt wurden, da Beide dabei waren, ihre Rundenzeiten zu verbessern. Natürlich galt das aber auch für andere Gegner», fügte der Franzose an.

«Wir haben im Sprint eine sehr konstante Leistung gezeigt und der Reifenabbau hielt sich in Grenzen. Gleichzeitig konnten wir ein sehr gutes Tempo fahren, und wichtige Punkte holen», zählte Vasseur auf, beteuerte aber im gleichen Atemzug: «Ich will keine Voraussagen fürs Rennen treffen, aber wenn man sich anschaut, wie wir Lando im Sprint schnappen und auf Max aufholen konnten, können wir zuversichtlich sein.»

GP-Qualifying, USA

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,330 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,361

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,652

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,740

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,950

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,974

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,018

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,309

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,481

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,506

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,544

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,597

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,759

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, 1:34,051

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,062

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,152

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,154

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:34,228





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:06:146 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,882 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,240

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,956

05. George Russell (GB), Mercedes, +15,766

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,724

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +25,161

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,588

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +29,950

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +37,059

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +38,363

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +39,460

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +41,236

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +41,995

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,804

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +44,008

17. Alex Albon (T), Williams, +44,564

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,807

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +52,842

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +54,476





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Norris 285

03. Leclerc 250

04. Piastri 237

05. Sainz 197

06. Hamilton 177

07. Russell 159

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 25

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

23. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 522 Punkte

02. Red Bull Racing 483

03. Ferrari 453

04. Mercedes 336

05. Aston Martin 86

06. Haas 34

07. Racing Bulls 34

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing