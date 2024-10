Sauber/Audi 2025: Mick Schumacher neben Hülkenberg? 20.10.2024 - 18:42 Von Mathias Brunner

© LAT Mick Schumacher in Texas

​Sauber/Audi-Projektchef Mattia Binotto hat am Circuit of the Americas weitere Gespräche mit Mick Schumacher geführt: «Ich habe ihm versichert, dass noch nichts entschieden ist.»