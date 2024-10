George Russell zum Crash: «Ich verstehe es nicht»

​Mercedes-Fahrer George Russell kann von Glück reden, dass er einen üblen Unfall im zweiten Training zum Mexiko-GP ohne Knochenbrüche überstanden hat. Der Brite kann sich den Crash nicht erklären.

George Russell, schnellster Mann im ersten Training, legte seinen Mercedes in die TecPro-Barriere von Kurve 9. Der Engländer hielt sich seine Körperseite nach einem heftigen Einschlag, sein Dienstwagen wurde übel zugerichtet.

Dies, als der zweifache GP-Sieger das Auto nach einem Ritt über die Randsteine auf der rechten Pistenseite aus der Kontrolle verloren hatte, der Wagen einen Dreher vollführte und dann rechtsseitig in die Pistenbegrenzung tauchte.

Wie üblich nach einem Highspeed-Crash musste sich Russell einer Untersuchung im Pisten-Krankenhaus unterziehen. George konnte das Spital bald verlassen, es liegen zum Glück keine Rippenverletzungen oder Schlimmeres vor, aber durch den heftigen Einschlag ist der Brite grün und blau geschlagen.

Crash im Qualifying von Texas, Unfall nun in Mexiko, dass muss auch ein so durchtrainierter Athlet wie Russell erst mal verdauen.

Glück im Unglück für Mercedes: Der Wagen von George war in der alten Fahrzeugkonfiguration unterwegs, nicht mit den jüngsten Evo-Teilen.



Aber was ist passiert? George Russell am Freitagabend in Mexiko: «Ganz ehrlich – ich weiss nicht, was da vorgefallen ist. Das Auto begann, auf dem Boden aufzusetzen. Und noch bevor ich eine Chance hatte, das Auto abzufangen, habe ich mich schon gedreht.»



«Ich fuhr an jener Stelle die gleiche Linie wie immer. Ich verstehe es nicht. Das alles ist sehr frustrierend vor dem Hintergrund, dass wir im ersten Training so schnell waren.»





2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256