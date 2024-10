Fernando Alonso im Kindergarten: Verrückte Statistik

​Der Spanier Fernando Alonso in Mexiko beim 400. GP-Wochenende seiner Formel-1-Karriere: Eine schräge Statistik zeigt, wie alt seine heutigen Gegner waren, als er zu seinem ersten Grand Prix antrat.

Die Formel 1 verneigt sich vor Fernando Alonso: Der scheinbar ewig junge Spanier bestreitet hier sein 400. Grand-Prix-Wochenende, seit Australien 2001.

Der inzwischen 43 Jahre alte Asturier fährt längst gegen Gegner, die seine Söhne sein könnten. Und eine durchgeknallte Bilanz zeigt, wie extrem das ist.

Als der 32-fache GP-Sieger Alonso in Australien 2001 in der Formel 1 erstmals an den Start ging, da war er der drittjüngste GP-Fahrer, mit 19 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen. Jünger damals waren nur der Neuseeländer Mike Thackwell (19/5/29) und der Mexikaner Ricardo Rodríguez (19/6/27).

Heute ist Fernando in der Rangliste der jüngsten Piloten die Nummer 8, hinter Max Verstappen (17/5/15), Lance Stroll, Oliver Bearman, Jaime Alguersuari, Lando Norris, Thackwell und Rodríguez.



Aber wie alt waren die heutigen Gegner von Fernando, als Alonso damals in Australien erstmals an den Start ging? Hier die Antwort, zum Staunen und Schmunzeln.



Lewis Hamilton: 16

Nico Hülkenberg: 13

Sergio Pérez: 11

Valtteri Bottas: 11

Kevin Magnussen: 8

Carlos Sainz: 6

Pierre Gasly: 5

Alex Albon: 4

Esteban Ocon: 4

George Russell: 3

Max Verstappen: 3

Charles Leclerc: 3

Lance Stroll: 2

Guanyu Zhou: 2

Lando Norris: 1

Yuki Tsunoda: 10 Monate

Oscar Piastri: noch nicht geboren

Franco Colapinto: noch nicht geboren

Liam Lawson: noch nicht geboren





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256