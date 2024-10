David Coulthard: «Das ist der Fehler von McLaren»

​Der Schotte David Coulthard, 246-facher GP-Teilnehmer und 13-facher GP-Sieger, ordnet das Duell Max Verstappen gegen Lando Norris beim USA-GP ein und gibt Landos Rennstall McLaren eine Teilschuld.

Lokalzeit 14.30 Uhr in Mexiko (22.30 Uhr in Europa): In einer Videokonferenz müssen die Rennkommissare des USA-GP darüber befinden, ob McLaren vom Recht auf Überprüfung zu Recht Gebrauch macht und der Fall Norris gegen Verstappen von Texas neu aufgerollt werden muss.

Der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard ordnet im Podcast «Formula For Success» das Geschehen so ein: «Nach meinem Verständnis gehört jenem Fahrer eine Kurve, der im Scheitelpunkt die Nase seines Rennwagens vorne hat. Und so steht es im auch im Reglement.»

«Wenn ich das aus eigener Erfahrung vertiefen darf: Wenn ich mich an die Aussenseite von Michael Schumacher gesetzt habe, dann war mir glasklar, was als nächstes auf mich zukommen würde. Natürlich lässt Michael seinen Renner nach aussen tragen, und mir ging an der Aussenseite der Raum aus. Und genau so verhält sich auch Max Verstappen im Zweikampf.»



2001 wurde der heute 53-jährige Coulthard mit McLaren WM-Zweiter hinter Ferrari-Star Schumacher, und David fährt fort: «Aus meiner Sicht hat McLaren hier einen Fehler gemacht. Sie hätten Norris sofort anweisen sollen, den Platz an Max zurückzugeben. Denn Lando hatte genügend Speed, um es erneut zu versuchen. Und dieses Mal nicht neben der Rennstrecke.»



«Was mir nicht gefällt, das ist das Gejammer nachher über die Regeln. Da kann ich nur sagen – stellt euch in die lange Schlange jener, die sich in Ausreden flüchten. Max ist aggressiv gefahren in Texas, keine Frage, doch er hat das Reglement eben eiskalt für sich genutzt. Gleichzeitig war McLaren in dieser Situation ein wenig naiv.»





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256