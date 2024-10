Max Verstappen in Mexiko: «Ein völlig nutzloser Tag»

​Schwieriger erster Tag für Weltmeister Max Verstappen in Mexiko: Unterboden beschädigt, Probleme mit dem Honda-Motor. Der Niederländer sagt: «Ich kann nicht mal sagen, wie sich der Wagen anfühlt.»

Ein Tag zum Vergessen für Max Verstappen, dieser Trainings-Freitag im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko. Im ersten Training (viertbeste Zeit) monierte der dreifache Formel-1-Weltmeister kurz vor Schluss der 60 Minuten, dass der Honda-Motor seltsam klinge und nicht volle Leistung abgebe.

Die Techniker fanden eine Luftleck und waren der Überzeugung, das Problem sei fürs zweite Training schnell behoben.

Weit gefehlt. Max meldete sich erneut am Funk und berichtet, dass sich der Motor weiterhin merkwürdig anhöre. Das Team holte Verstappen an die Box, und das war’s dann mit dem Training.

Überdies wurde die jüngste Version des Unterbodens am Red Bull Racing RB20 im ersten Training beschädigt, als Max über ein Teil bretterte, das von einer Zuschauerbrücke gefallen war. Zum Glück hat RBR noch einen Ersatzboden im Gepäck.



Der 61-fache GP-Sieger bezeichnet seinen Freitag als «völlig nutzlos, wirklich zum Vergessen. Ich kann noch nicht mal sagen, wie sich mein Auto anfühlt.»



«Wir prüfen derzeit, was mit dem Motor los ist und müssen dann sehen, wie es weitergeht. Ich habe keine fünf Runden gefahren, da ist es wirklich schwierig, etwas Sinnvolles über das Verhalten des Wagens zu sagen.»



Red Bull Racing kann notfalls einen anderen Motor einbauen, ohne hier in Mexiko eine Strafe in Kauf nehmen zu müssen.





2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256