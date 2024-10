Carlos Sainz (Ferrari/1.): «Da kommt noch mehr»

​Der Spanier Carlos Sainz hat schon in Texas ein starkes Wochenende gezeigt und legt in Mexiko nach: Zweiter im ersten Training, dann Bestzeit im zweiten. Der Ferrari-Pilot weiss: «Wir können noch mehr.»

Auch bei Ferrari lief an diesem merkwürdigen Trainings-Freitag von Mexiko nicht alles reibungslos: Charles Leclerc-Ersatz Oliver Bearman wurde im ersten Training von Williams-Fahrer Alex Albon abgeschossen. Die Ferrari-Mechaniker rollten die Ärmel hoch, und USA-GP-Sieger Leclerc konnte am zweiten Training teilnehmen.

Etwas weniger aufregend lief es für Carlos Sainz. Der Zweite des WM-Laufs in Texas erzielte im ersten Training die zweitschnellste Zeit hinter Mercedes-Fahrer George Russell, im zweiten Training glänzte der Madrilene mit Bestzeit.

Der dreifache GP-Sieger sagt: «Alles in allem bin ich mit dem ersten Tag zufrieden. Ich konnte unser Programm wie geplant abspulen und hatte im ersten Training viel Zeit, um eine solide Abstimmung zu erarbeiten.»



«Im zweiten Training habe ich mich auf die C4-Mischung der 2025er Reifen von Pirelli konzentriert. Auch da konnte ich viel lernen, vor allem im Dauerlauf.»



«Der Beginn heute war ermutigend, aber da kommt noch mehr. Nun will im am Samstag im dritten Training das Set-up verfeinern, bevor es in die Qualifikation geht.»



Sainz scheint auf gutem Weg zu sein, wie in Texas aufs Siegerpodest zu gelangen. Seine Platzierungen in den vergangenen drei Mexiko-GP: Sechster 2021, Fünfter 2022, Vierter 2023 …





2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256