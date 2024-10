Max Verstappen: Was Ferrari und McLaren besser machen

​Weltmeister Max Verstappen hat im Qualifying zum Mexiko-GP den zweiten Startplatz erkämpft. Das ändert aber nichts daran, wie sein Rennwagen gemessen an den Autos von Ferrari und McLaren schwächelt.

Das war wieder einmal der Max-Faktor: Max Verstappen hat im Abschlusstraining zum Traditions-GP von Mexiko sein Rennauto ausgequetscht wie eine Zitrone – zweiter Startplatz.

In einer Medienrunde mit niederländischen Journalisten hat der 61-fache GP-Sieger dann vertieft, was dem Fahrzeug von Red Bull Racing gemessen an den gegnerischen Rennwagen fehlt – auch wenn das Handling des Autos dank Verbesserungen am Unterboden seit dem USA-GP-Wochenende wieder ein wenig manierlicher ist.

Max erklärt: «Die Fahrzeugbalance ist besser geworden, aber das grundsätzliche Problem ist geblieben, dass wir auf Randsteinen und Bodenwellen schlecht sind – da hüpft das Auto einfach sehr, besonders im Vergleich zu Ferrari.»



«Der McLaren auf der anderen Seite hat beneidenswert viel Grip. Dieses Auto ist auf den Randsteinen nicht das beste, aber es glänzt durch eine hervorragende Balance in langsamen und mittelschnellen Kurven, dazu sind wir nicht in der Lage.»



«Wir arbeiten weiter hart daran, uns in diesen Belangen zu verbessern, auch wenn solche Probleme mit einem Rennauto nicht einfach zu lösen sind.»



«Klar hätte ich gerne ein schnelleres Auto, das würde alles einfacher machen. Derzeit habe ich das Gefühl, wir fahren Ergebnisse ein, zu welchen das Auto eigentlich gar nicht gut genug ist.»



Wo wittert Max im ausstehenden Programm die besten Siegchancen? Verstappen: «Ich dachte nach dem Sprint von Austin, dass wir in den USA eine gute Chance haben, aber es kam anders. Katar sollte für uns gut sein, aber McLaren wird auch dort stark sein.»



Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat gesagt: «Wenn jedes Mal ein anderer Fahrer gewinnt, dann ist das gut für uns.»



Aber Max Verstappen gibt zu bedenken: «Wenn McLaren gewinnt und Ferrari da vorne reinfährt, dann kann das auch gegen uns laufen.»





Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072