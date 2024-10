Toto Wolff: «Hatten nicht das Tempo der Top-3»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobte die Arbeit seines Teams, das in Mexiko eine Nachtschicht einlegen musste. Und er eklärte, dass die dritte Startreihe wohl das bestmögliche Ergebnis für seine Schützlinge war.

Die entscheidende Zeitenjagd im Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez verlief für die beiden Sternfahrer sehr unterschiedlich. Während George Russell mit seiner letzten Q3-Runde zufrieden war, zeigte sich Lewis Hamilton nach dem Qualifying ratlos.

Der siebenfache Weltmeister blieb fast drei Zehntel langsamer als sein Stallgefährte, hinter dem er sich auf Platz 6 einreihte. Ein Rutscher in der vorletzten Kurve liess schon vor dem Ende des schnellen Versuchs erahnen, dass der Brite das Potenzial des Mercedes-Renners nicht ausgeschöpft hatte.

Teamchef Toto Wolff fasste zusammen: «Die Plätze 5 und 6 sind ein gutes Ergebnis. Wir hatten nicht das Tempo der Top-3, so dass die dritte Reihe wahrscheinlich das Beste war, was wir erreichen konnten. Aber dafür mussten wir alles richtig machen. Das Qualifying war nicht einfach, denn sowohl Red Bull Racing als auch McLaren haben ein Auto im Q1 verloren.»

«Am Ende waren wir mit George, der an diesem Wochenende die alte Spezifikation fährt, weniger als zwei Zehntel von der ersten Reihe entfernt. Das ist ein bisschen frustrierend, aber es macht uns auch Mut für das Rennen, dass wir vielleicht in der Lage sind, die Scherben aufzusammeln, wenn die Fahrer vor uns nicht perfekt sind», analysierte der Wiener.

«Für Lewis war es eine härtere Session. Er hat nach dem dritten Training nur kleine Änderungen an der Fahrzeugabstimmung vorgenommen, fühlte sich mit dem Auto aber nicht so wohl wie zuvor. Platz 6 ist eine solide Leistung und er freut sich auf den GP», sagte Wolff mit Blick auf den 39-Jährigen, der das Team nach der aktuellen Saison in Richtung Ferrari verlassen wird.

«Es ist auch wichtig, die grossartige Arbeit des Teams in der Box zu würdigen. Sie hatten es in den zurückliegenden Rennen nicht leicht. Nach Georges Unfall am Freitag haben sie fast die ganze Nacht durchgearbeitet, um das Auto wieder zum Laufen zu bringen», lobte der Teamchef seine Mannschaft, die nach dem Abflug von Russell im zweiten Training alle Hände voll zu tun hatte.

Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072