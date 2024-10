Nico Hülkenberg (10.): «Fand keinen guten Rhythmus»

Beide Haas-Piloten schafften es im Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez ins Q3. Kevin Magnussen drehte die siebtschnellste Runde, Nico Hülkenberg musste sich hingegen mit Platz 10 begnügen.

Das Haas-Team darf sich über zwei Top-10-Startplätze in Mexiko freuen. Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg nahmen den letzten, entscheidenden Teil des Abschlusstrainings auf gebrauchten Reifen in Angriff und wechselten dann für die letzte Zeitenjagd auf einen frischen Satz der harten Mischung.

Während der Däne mit dem siebten Platz das Beste aus dem Potenzial seines GP-Renners machte, unterlief Hülkenberg in der zwölften Kurve ein Fehler. Der Deutsche musste sich deshalb mit dem zehnten Startplatz begnügen.

Danach gestand Hülkenberg: «Ehrlich gesagt hatte ich das ganze bisherige Wochenende hindurch ein wenig zu kämpfen. Ich komme mit dem Auto nicht richtig in Schwung und die Runden fallen nicht so aus, wie ich es gerne hätte und wie sie sein sollten. Ich fand keinen guten Rhythmus, die Harmonie fehlte. Einige Runden sind gut, andere nicht, und in Q3 fiel der entscheidende Umlauf leider nicht so gut aus.»

«Kevin hat mit dem siebten Platz einen grossartigen Job gemacht. Zwei Autos in den Top-10 zu haben, ist natürlich positiv, und wir haben einen guten Top-Speed auf einer Strecke, auf der das Überholen schwierig ist. Es ist also noch viel möglich», ist sich der 37-jährige Formel-1-Routinier sicher.

Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072