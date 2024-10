Fred Vasseur (Ferrari): «Eine schöne Überraschung»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hatte nicht erwartet, dass einer seiner Schützlinge die Pole zum Mexiko-GP erobern kann. Umso grösser ist seine Freude über die schnellste Runde von Carlos Sainz.

Das Ferrari-Team erlebte im Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez eine Überraschung: Carlos Sainz schaffte es, die Pole zum Mexiko-GP zu erobern, sein Teamkollege Charles Leclerc war nicht ganz so glücklich mit dem roten Renner aus Maranello, drehte aber dennoch die viertschnellste Runde – nur fünf Tausendstel trennten ihn von der drittschnellsten Zeit, die Lando Norris aufgestellt hatte.

Teamchef Fred Vasseur freute sich: «Seit Saisonstart hatten wir im Rennen am Samstag immer ein besseres Tempo als am Samstag im Qualifying, deshalb ist es natürlich schön, diese Pole geholt zu haben.» Und er gestand: «Das haben wir nicht erwartet, es war also eine schöne Überraschung.»

«Carlos hat ganze Arbeit geleistet, beide seiner Runden waren gut genug, um die Pole zu holen. Und auch wenn Charles mit seiner Runde nicht so glücklich war, fehlten ihm am Ende nur wenige Tausendstel auf Lando Norris. Auch er hat einen guten Job gemacht, vor allem wenn man bedenkt, dass er die weichen Reifen erst im dritten Training ausprobiert hat», lobte der Franzose seine Schützlinge.

Gleichzeitig mahnte der Ingenieur: «Wir wissen, dass der Weg bis zur ersten Kurve lang ist, und es gibt keine Garantie dafür, dass man die Startposition halten kann. Hier in Mexiko kann also alles passieren, aber es ist natürlich super, dass wir beide Autos so weit vorne in der Startaufstellung haben. Denn das eröffnet uns etwas mehr Möglichkeiten bei der Strategie-Wahl.»

«Es wird ein langes Rennen und das Wichtigste ist, dass wir im Renntrimm ein gutes Tempo haben werden und die richtige Strategie gut umsetzen können. Das Update von Monza funktioniert offenbar sowohl auf Strassenkursen wie Baku und Singapur als auch auf normalen Strecken wie Monza und Austin ganz gut. Und auch hier konnten wir die gute Form bisher bestätigen, das ist natürlich ermutigend», fügte Vasseur an.

Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072