Oscar Piastri (17.): «Schmerzhaft und enttäuschend»

McLaren-Talent Oscar Piastri musste im Qualifying zum Mexiko-GP eine bittere Pille schlucken. Der Australier schaffte es nur auf Platz 17. Hinterher erklärte er, warum trotzdem Hoffnung auf ein gutes Ergebnis besteht.

Ein Fehler in der zwölften Kurve wurde Oscar Piastri im Qualifying zum Mexiko-GP zum Verhängnis. Der schnelle Australier verbremste sich und musste sich daraufhin mit der 17. Position begnügen. Was möglich gewesen wäre, zeigte sein McLaren-Teamkollege Lando Norris, der sich den dritten Startplatz erkämpfte.

Entsprechend niedergeschlagen blickte Piastri in die TV-Kameras, als er über die kurze Zeitenjagd sprach. «Das war ein schmerzhafter und enttäuschender Nachmittag. Meine erste Runde auf den weichen Reifen sah ganz gut aus, doch dann geriet ich in der zwölften Kurve etwas zu weit raus und meine Rundenzeit wurde gestrichen», erklärte er.

Und der 23-Jährige aus Melbourne fügte seufzend an: «Ich habe dann versucht, eine weitere schnelle Runde zu drehen, aber ich hatte null Grip, weil die Reifentemperatur zu hoch war. Das war natürlich eine grosse Enttäuschung.»

Die Hoffnung auf ein gutes Ergebnis gibt er aber nicht auf. Schliesslich zeigte Norris im vergangenen Jahr, dass eine starke Aufholjagd in Mexiko möglich ist. Der Brite fuhr damals von Startplatz 19 auf den fünften Rang. Daran erinnert sich auch Piastri, der erklärt: «Das Auto ist sehr gut, es ist einfach schade, dass ich von so weit hinten losfahren muss. Mal schauen, was möglich ist. Ironischerweise ist es eine ähnliche Position, von der Lando letztes Jahr losgefahren ist. Und er hatte ein gutes Rennen, es gibt also noch Chancen auf ein gutes Resultat.»

Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072