Carlos Sainz: Mexiko-Pole mit Trick von Lando Norris

​Der Spanier Carlos Sainz hat nach dem spannenden Qualifying zum Grand Prix von Mexiko verraten, dass er die Pole-Position auch dank eines Kniffs errungen hat, den er sich bei Lando Norris abgeschaut hat.

Carlos Sainz geht zum sechsten Mal in seiner Formel-1-Karriere von Pole-Position in einen Grand Prix. Als er das letztmals getan hat, in Singapur 2023, hat er danach mit einer strategischen Meisterleistung den Sieg errungen.

Strategisch hervorragend war auch die Art und Weise, wie er in Mexiko-Stadt zur Bestzeit geprescht ist – mit einer ungewöhnlichen Linienwahl am Schluss der Runde.

Danach verriet Carlos: «Diesen Kniff habe ich mir bei Lando Norris abgeguckt. Der hat sich das beim Sim-Racing angeeignet. Da experimentiert Norris gerne mit Linien. Ich weiss noch, wie ich mit ihm bei McLaren gefahren bin und mich zwischendurch gewundert hatte, welche Linien er wählt.»

«Dieses Mal dachte ich mir – es kann nicht schaden, wenn ich das versuche und damit vielleicht ein paar Hundertstel gewinne. Aber entscheidend für die Pole vor Max war nicht die Linienwahl war eher die Art und Weise, wie ich meine Reifen für die schnelle Runde vorbereitet habe.»



«2023 war es so, dass wir zwischendurch in der Quali sehr schnell waren, im Rennen aber wegen des hohen Reifen-Verschleisses zurückgefallen sind. 2024 ist das anders. Da können wir durch gutes Reifen-Management glänzen, obgleich wir dadurch vielleicht im Training nicht immer vorne dabei waren.»



«In der dreiwöchigen Pause nach Singapur habe ich mir das im Detail angeschaut und dann in Texas und auch hier in Mexiko versucht, beim Reifenaufwärmen etwas anders vorzugehen.»



Das hat sich bezahlt gemacht: Beide Q3-Runden des Madrilenen waren hier im Autódromo schnell genug für die Pole.





Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072