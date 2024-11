Haas-Pilot Kevin Magnussen verpasst GP in São Paulo

Nachdem Kevin Magnussen den Auftakt ins Rennwochenende von São Paulo krankheitsbedingt verpasst hat, wurde nun die Entscheidung getroffen: Der Haas-Pilot wird auch im Qualifying und im GP von Oliver Bearman ersetzt.

Den Medientag vor dem Start ins 21. Rennwochenende des Jahres in Brasilien konnte Kevin Magnussen noch bestreiten. Doch der Haas-Pilot, der bei seiner Medienrunde noch munter wirkte, erlebte eine lange Nacht auf den Freitag, weshalb der US-Rennstall die Dienste von Reservist Oliver Bearman in Anspruch nehmen musste. Vorerst bestätigte das Team, dass Bearman das Training und Sprint-Qualifying und damit auch den Sprint absolvieren würde.

Der junge Brite, der im nächsten Jahr Vollzeit für die Mannschaft von Gene Haas auf Punktejagd gehen wird, stellte sich bei seinem dritten Einsatz als Ersatzmann in diesem Jahr – nachdem er bei Ferrari für den erkrankten Carlos Sainz in Saudi-Arabien und bei Haas für den gesperrten Magnussen in Baku eingesprungen war – auch richtig gut an.

Im ersten Training drehte der Teenager die drittschnellste Runde, beim anschliessenden Sprint-Qualifying war er der Zehntschnellste. Und wäre ihm seine Rundenzeit nicht gestrichen worden, weil er in der zweiten Kurve leicht neben die Strecke geriet, hätte er einen noch besseren Startplatz für das Mini-Rennen erringen können.

Bearman bekommt nun eine weitere Chance, seine Qualitäten auf einer Runde in Interlagos unter Beweis zu stellen. Denn das Team hat die Entscheidung getroffen, den 19-Jährigen auch im Qualifying und GP am Samstag und Sonntag einzusetzen.

Viele Beobachter vermuten: Die gute Leistung von Bearman dürfte bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben, genauso wie die Tatsache, dass Magnussen bei einer allfälligen Rückkehr in Interlagos ins Qualifying hätte starten müssen, ohne zuvor eine einzige Trainingsrunde gedreht zu haben.

Sprint-Qualifying, São Paulo

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,899 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,928

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,153

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,219

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:09,257

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,443

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,622

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,941

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,078

10. Oliver Bearman (GB)), Haas, ohne Zeit

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:09,941

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:09,964

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,024

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,275

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:10,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,978

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,052

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,121

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,280

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,978