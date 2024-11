Charles Leclerc (3.): «McLaren ist hier sehr schnell»

Ferrari-Star Charles Leclerc schaffte es im Sprint-Qualifying in São Paulo auf den dritten Platz. Vor ihm klassierten sich die beiden McLaren-Fahrer, die deutlich schneller waren, wie der Monegasse betonte.

Charles Leclerc war schon vor dem Start des Wochenendes in Brasilien vorsichtig, als es um die Chance der Roten auf dem Autódromo José Carlos Pace ging. Obwohl Ferrari die jüngsten beiden GP-Siege in Austin und Mexiko erobern konnte, erklärte der ehrgeizige 27-Jährige aus Monte Carlo, dass er in Interlagos ein schwierigeres Wochenende erwarte.

Im Sprint-Qualifying war er denn auch deutlich langsamer als die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die sich die ersten beiden Startplätze für das Mini-Rennen sichern konnten. Leclerc fehlten knapp zweieinhalb Zehntel auf die Pole-Zeit des Australiers, der das teaminterne Duell diesmal für sich entscheiden konnte.

Und der Ferrari-Star betonte: «Ich bin glücklich mit diesem Ergebnis, denn ich denke, wir haben im Sprint-Qualifying unser Potenzial ausgeschöpft. Ich denke nicht, dass ich irgendetwas hätte besser machen können. McLaren ist hier sehr schnell, wir liegen an diesem Wochenende etwas zurück und es ist wichtig, dass wir gute Punkte holen.»

«Ich will zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, dass McLaren für das restliche Wochenende ausser Reichweite ist. Wir werden alles geben, um sie herauszufordern, aber angesichts des Tempos, das sie heute an den Tag gelegt haben, muss man sagen, dass sie schon speziell stark unterwegs sind», fügte der achtfache GP-Sieger an.

Sprint-Qualifying, São Paulo

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,899 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,928

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,153

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,219

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:09,257

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,443

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,622

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,941

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,078

10. Oliver Bearman (GB)), Haas, ohne Zeit

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:09,941

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:09,964

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,024

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,275

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:10,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,978

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,052

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,121

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,280

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,978