Sprint-Polesetter Oscar Piastri: «Knifflige Session»

Oscar Piastri darf den Sprint in São Paulo von der Pole in Angriff nehmen

Zum zweiten Mal in seiner noch kurzen GP-Karriere schaffte es Oscar Piastri, sich die Pole zum Sprint zu sichern: In Brasilien blieb der Australier knapp schneller als sein McLaren-Teamkollege Lando Norris.

Für Oscar Piastri war es das zweite Mal, dass er sich über die Pole zu einem Sprint-Rennen freuen durfte. In Brasilien wiederholte er, was er bereits im Vorjahr in Katar geschafft hatte, und sicherte sich damit die beste Ausgangslage für das Mini-Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace. Sein Teamkollege Lando Norris blieb 29 Tausendstel langsamer und musste sich mit der zweiten Position begnügen.

«Es war eine knifflige Session, es war eine ziemliche Herausforderung, eine schnelle Runde zu drehen und deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich die Pole zum Sprint erobern konnte. Meine erste Runde fühlte sich nicht grossartig an und ich wusste, dass da ein paar Stellen waren, an denen ich mich verbessern konnte», erklärte der 23-Jährige.

«Die zweite Runde war gut und die Reifen hielten durch. Ich bin sehr glücklich und freue mich darauf, von der ersten Position loszufahren. Ich werde natürlich versuchen, das Rennen zu gewinnen, aber wir werden sehen. Ich denke, das wird wegen des neuen Asphalts ein ganz anderer Sprint als wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Wir werden sehen, was die Temperaturen machen und was das Wetter macht. Aber ich starte von der besten Position und ich hoffe, dass ich diese halten kann», ergänzte der McLaren-Star.

So lief das Sprint-Qualifying in São Paulo

Im ersten freien Training zum GP in São Paulo hatte Lando Norris das Tempo vorgegeben. Dahinter reihten sich George Russell und Magnussen-Ersatz Oliver Bearman ein. Die Zeiten sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen, denn viele Teams teilten die Testarbeit zwischen den beiden Fahrern auf. Entsprechend schwer lassen sich die Zeiten vergleichen.

Während die erste Session noch unter strahlend blauem Himmel und bei 26 Grad Celsius Aussen- und 51 Grad Asphalt-Temperatur stattgefunden hatten, ging das Sprint-Qualifying auf dem Autódromo Jose Carlos Pace unter dunklen Wolken bei 21,7 Grad Aussen und 39,6 Grad Streckentemperatur los.

Die GP-Stars verloren keine Zeit und rückten gleich zum ersten Quali-Segment aus. Wie vorgeschrieben gaben alle auf den mittelharten Reifen Gas, und am Ende hatte Norris mit 1:09,477 min die Nase vorn. Zum Vergleich: Im ersten Training hatte er mit 1:10,610 min die schnellste Runde gedreht.

Sein Teamkollege Oscar Piastri schloss das SQ1 als Zweitschnellster ab, blieb aber mehr als siebeneinhalb Zehntel langsamer, da er die Zeitenjagd als einer der Ersten in Angriff genommen hatte. Alex Albon belegte den dritten Platz vor Charles Leclerc, Sergio Pérez, Max Verstappen, Bearman, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, George Russell, Carlos Sainz, Liam Lawson, Lewis Hamilton, Pierre Gasly und Valtteri Bottas.

Auf den weiteren Rängen folgten Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll und Guanyu Zhou, die alle zur ersten Verlierer-Gruppe gehörten. Letzterer schaffte es nicht mehr rechtzeitig über die Start-Ziel-Linie, um einen letzten schnellen Versuch zu starten. Entsprechend gross fiel sein Abstand zur Spitze aus – knapp 3,5 sec fehlten dem Chinesen auf die SQ1-Bestzeit von Norris.

Nach dem ersten Q2-Versuch lautete die Reihenfolge Norris vor Verstappen, Sainz, Piastri, Russell, Leclerc, Gasly, Albon, Pérez und Hamilton. Verbessern mussten sich Colapinto, Bottas, Bearman, Hülkenberg und Lawson, wobei die beiden Haas-Piloten und der Neuseeländer noch keine gezeitete Runde gedreht hatten.

Dies holte das Trio nach und am Ende durften sich Lawson und Bearman über das Weiterkommen freuen. Norris war mit 1:09,063 min erneut der Schnellste, auch Piastri, Leclerc, Verstappen, Sainz, Gasly, Bearman, Russell, Lawson und Albon, die sich auf den weiteren Top-10-Plätzen einreihten, kamen weiter. Für Hamilton, Hülkenberg, Pérez, Colapinto und Bottas war die Zeitenjagd vorbei.

Im SQ3 setzte Norris ein Ausrufezeichen, er schaffte die 4,309 km in 1:08,928 min. Sein Teamkollege Oscar Piastri blieb fast drei Zehntel langsamer und reihte sich auf der zweiten Position ein. Albon fehlte bereits mehr als eine Sekunde, entsprechend schnell wurde der Williams-Pilot durchgereicht.

Eine bittere Pille musste Bearman schlucken, dem die Rundenzeit wegen eines Ausritts in der zweiten Kurve gestrichen wurde. Piastri wagte einen weiteren Versuch und setzte sich mit 1:08,899 min an die Spitze. Der Australier blieb damit der Schnellste und durfte sich über die Pole zum Mini-Rennen am Samstag freuen. Norris, Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell, Gasly, Lawson, Albon und Bearman folgten auf den weiteren Top-10-Rängen.

Sprint-Qualifying, São Paulo

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,899 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,928

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,153

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,219

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:09,257

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,443

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,622

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,941

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,078

10. Oliver Bearman (GB)), Haas, ohne Zeit

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:09,941

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:09,964

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,024

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,275

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:10,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,978

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,052

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,121

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,280

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,978