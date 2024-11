Nico Hülkenberg disqualifiziert: Es lief alles schief

​Haas-Fahrer Nico Hülkenberg war einer jener Fahrer, die im São Paulo-GP bei tückischen Verhältnissen von der Bahn kreiselten. Wegen Inanspruchnahme fremder Hilfe wurde der Deutsche disqualifiziert.

Kein gutes Wochenende für Nico Hülkenberg auf jener Rennstrecke von Interlagos, wo er 2010 mit Williams sensationell die Pole-Position errungen hatte – der erfahrene Deutsche leistete sich mehrere Fehler, hatte im Sprint Pech mit einem Getriebeschaden und kreiselte im Grand Prix von der Strecke. Weil sein Auto von den Streckenposten wieder in Fahrt geschoben wurde, musste der Haas-Fahrer disqualifiziert werden.

Der Emmericher blickt so auf seinen 224. Formel-1-WM-Lauf zurück: «Es war nicht nur der Sonntag, das ganze Wochenende war wirklich ein schwarzes Wochenende für uns. Gefühlt ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was nur hätte schieflaufen können.»

«Wir haben aber auch einige Fehler gemacht und müssen da hart mit uns selber ins Gericht gehen. Was meinen Patzer angeht: Ich habe mir das in der Wiederholung angesehen und bemerkt, dass ich auf der weissen Linie eingelenkt habe. Klar habe ich das Auto aus der Kontrolle verloren.»

«Was dann passierte, das war Pech. Normalerweise schlittert man von der Bahn und fährt danach einfach weiter. Aber in meinem Fall sass der Wagen mit dem Unterboden auf, ich kam nicht weiter. Also haben mich die Streckenposten angeschoben, worauf ich die schwarze Flagge gezeigt erhielt, weil man nach fremder Hilfe halt nicht weiterfahren darf.»



«Mir war schon klar, dass dies wohl Ärger geben würde, aber bei einem so verrückten Rennen stirbt die Hoffnung immer zuletzt, und man will nichts unversucht lassen. Es war ein kleiner Fehler mit grossen Folgen.»



Zu allem Ärger hat Alpine an diesem Tag üppig gepuktet (Esteban Ocon Zweiter, Pierre Gasly Dritter), damit sind die Franzosen in Konstrukteurs-Pokal an Haas vorbeigezogen und neu Sechster. Die Haas-Rivalen der Racing Bulls haben ebenfalls mit beiden Autos gepunktet und liegen nur noch zwei Punkte hinter Haas.



Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Ausgerechnet an einem Tag, an welchem wir zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht haben, ist den Gegnern ein starkes Ergebnis gelungen. Aber wir lassen uns nicht bange machen. Wir wissen, dass wir auf trockener Bahn guten Speed haben und gehen zuversichtlich in die letzten drei GP-Wochenenden.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0