Liam Lawson: Lob trotz Pech in São Paulo

Liam Lawson konnte in São Paulo zum zweiten Mal in diesem Jahr Punkte einfahren, obwohl der ehrgeizige Neuseeländer kein Glück im Rennen hatte. Von Eddie Jordan kassierte er ein dickes Lob für seinen Auftritt.

Liam Lawson durfte sich nach dem ereignisreichen Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace über zwei frische WM-Punkte freuen, nachdem er die Punkteränge im Sprint knapp verpasst hatte.

Der Racing Bulls-Rookie schaffte es im Mini-Rennen und im GP als Neunter über die Ziellinie, und das, obwohl er am Rennsonntag das Glück nicht auf seiner Seite hatte. Erst wurde er von Oscar Piastri in der 26. Rennrunde in einen Dreher gezwungen.

Dann stoppte er für frische Reifen, bevor die rote Flagge gezeigt wurde und alle Fahrer, die noch keinen Boxenstopp eingelegt hatten, den vorgeschriebenen Reifenwechsel ohne Zeitverlust vornehmen lassen konnten. Am Ende hielt er die hinter ihm drängenden Routiniers Lewis Hamilton und Sergio Pérez hinter sich.

«Es ist natürlich gut für das Team, dass wir zwei Autos in den Punkten haben. Aber es ist schon schade, wenn man sich die Startpositionen anschaut», seufzte der Neuseeländer.

«Ich denke, das Rennen entglitt uns etwas, als ich gedreht wurde, danach war da noch der Boxenstopp, den wir einlegten. Es war schon schwierig, auf der Strecke zu bleiben, das Rennen war wirklich brutal. Am Anfang des zweiten Stints war das Tempo noch gut, doch gegen Ende hatten wir nicht den besten Speed», schilderte der 22-Jährige, und rätselte: «Vielleicht habe ich die Reifen etwas zu sehr beansprucht.»

Der frühere Rennstallbesitzer Eddie Jordan lobte den Auftritt des schnellen Blondschopfs in Interlagos. Er sagte im «Formula For Success»-Podcast: «Für mich stach ein Fahrer heraus, und das war Liam Lawson. Er fuhr mit viel Druck und obwohl sein Auto nicht so gut war wie die Fahrzeuge einiger Gegner, konnte er eine Kompetenz an den Tag legen, die mich sehr beeindruck hat.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0