Martin Brundle überzeugt: 2025 wird noch spannender

Die aktuelle Saison ist noch nicht zu Ende, dennoch wird bereits über das nächste Jahr gesprochen. Der frühere GP-Pilot und heutige F1-Experte Martin Brundle ist sich sicher: Die Fans werden 2025 einen engen Spitzenkampf

Drei WM-Runden stehen in diesem Jahr noch auf dem Programm: Mit dem Highlight in Las Vegas startet die letzte, heisse Phase der Saison, bevor in Katar das letzte Sprint-Wochenende vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi stattfindet. Die Fans dürfen sich auf einen spannenden Schlussspurt freuen, denn die drei Spitzenteams trennen in der Konstrukteurstabelle derzeit nur 49 Punkte.

In der Fahrer-Wertung zeichnet sich nach dem Überraschungssieg von Max Verstappen auf dem Interlagos-Rundkurs eine erfolgreiche Titelverteidigung des dreifachen Champions aus dem Red Bull Racing Team ab. Denn der Niederländer konnte seinen Vorsprung auf seinen ärgsten WM-Widersacher Lando Norris auf 62 WM-Zähler ausbauen. Dem drittplatzierten Ferrari-Star Charles Leclerc fehlen bereits 86 Punkte auf den Spitzenreiter.

Der frühere GP-Star und heutige Formel-1-TV-Experte Martin Brundle ist sich sicher: Auch im nächsten Jahr werden die Formel-1-Fans eine spannende WM erleben. «2025 könnte ein Allzeit-Klassiker werden», sagt der Brite bei «Sky Sports F1». «Die Leistung der Autos gleicht sich immer weiter an, und wir haben ein paar aussergewöhnlich gute Fahrer in der Startaufstellung. Die Teams sind schnell und die Autos sehr zuverlässig», zählt er auf.

Und Brundle erklärt, warum er im nächsten Jahr mit einem spannenderen WM-Spitzenkampf der Fahrer rechnet: «Es wird unglaublich eng werden. Denn Max startete in diesem Jahr mit vielen Siegen in die Saison. Damit hat er sich ein Polster geschaffen. Aber wir haben in diesem Jahr schon sieben verschiedene Fahrer auf dem höchsten Podesttreppchen gesehen. Und im nächsten Jahr könnten es acht oder neun unterschiedliche Sieger werden. Denn der Spitzenkampf ist sehr eng.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0