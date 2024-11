Flavio Briatore: «Wer gehen musste, ist nun weg»

Die Mannschaft des Alpine-Teams ist in den letzten Monaten geschrumpft. Sonderberater Flavio Briatore spricht von «einer Art Frühjahrsputz». Der Italiener erklärt, wie das Team neu aufgestellt wurde.

Beim Rennwochenende in São Paulo erlebte die Formel-1-Gemeinde einige Überraschungen. Die grösste davon war wohl das Doppel-Podium des Alpine-Duos Esteban Ocon und Pierre Gasly. Die beiden Franzosen holten beim jüngsten Kräftemessen der Formel 1 mehr Punkte als jedes andere Formel-1-Fahrerpaar.

Zwei Zähler schnappte sich Gasly bereits mit dem siebten Platz im Sprint. Die Ränge 2 und 3 im Grand Prix bescherten dem Werksteam des Autoherstellers Renault 33 weitere WM-Punkte. Damit rückte die Mannschaft von Oliver Oakes in der Konstrukteurswertung von Rang 9 auf Platz 6 vor.

Das freut auch Sonderberater Flavio Briatore, der bei den Kollegen von «Sky Italia» vorrechnete: Der Unterschied zwischen dem sechsten und dem neunten Platz in der Team-Tabelle ist auch aus finanzieller Sicht beachtlich, der Sechste der Konstrukteurswertung bekommt 29,2 Millionen Dollar mehr als der Neuntplatzierte.

Die Mannschaft aus Enstone wurde in der letzten Monaten umstrukturiert und auch verkleinert, wie der frühere Renault-Teamchef erklärte: «Wir hatten in diesem Jahr eine Art Frühjahrsputz.» Und er verriet: «Wir sind zum System zurückgekehrt, bei dem die Leute im Rennteam arbeiten, und nicht in den Büros. Wir haben alles wieder dahin gebracht, wo es sein muss.»

«Alpine UK agiert nun wieder ganz unabhängig, genau so, wie es in den Renault-Tagen war. Die Ingenieure da sind nun wieder ausschliesslich Formel-1-Ingenieure. Der Fokus liegt nun wieder ganz auf dem Team. Wer gehen musste, ist nun weg», fuhr Briatore fort.

«Als ich zu Alpine kam, waren noch 1150 Leute für das Team beschäftigt, nun sind es 850», offenbarte der 74-jährige Szenekenner, der aus Erfahrung weiss: «Wenn du konkurrenzfähiger bist, dann ist es auch einfacher, Risiken einzugehen. In Brasilien waren wir im Nassen sehr stark, deshalb gingen wir auch die Risiken ein, die sich gelohnt haben. Natürlich haben auch die Fahrer ihren Teil dazu beigetragen, und eine gute Leistung abgeliefert.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0