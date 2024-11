Christian Horner über Verstappen: «Das stimmt nicht»

​Im Anschluss an die fabelhafte Vorstellung von Weltmeister Max Verstappen beim São Paulo-GP kursierte, der Niederländer habe einen entscheidenden Vorteil gehabt. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner dementiert.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat beim Grossen Preis von São Paulo eine Galavorstellung gezeigt: Sieg vom 17. Startplatz aus. Nur wenige Piloten in der Königsklasse haben das noch besser gemacht.

In der Neidgesellschaft F1 kursierte bald: Diese Darbietung sei auch nicht weiter verwunderlich gewesen, denn der nunmehr 62-fache GP-Sieger habe doch einen erheblichen Vorteil gehabt, weil im Heck seines Red Bull Racing-Rennwagens ein neuer Honda-Motor eingebaut worden war.

Zur Erinnerung: Schon vor dem GP-Wochenende in Brasilien hatte Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko in seiner SPEEDWEEK.com-Kolumne angekündigt, dass Verstappen wohl nicht herumkommen werde um den Einbau eines neuen Motors. Der Grazer: «Und weil man in São Paulo überholen kann, werden wir das wohl auf dieser Strecke tun.»

Gesagt, getan, und die Strafe war auch absehbar: fünf Ränge zurück in der Startaufstellung. Was nicht absehbar war – Verstappen, Schnellster im ersten Quali-Segment, wurde von einer roten Flagge im dümmsten Moment getroffen, schied als Zwölfter aus, daher musste er von Startplatz 17 ins Rennen.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem spannenden WM-Lauf: «Ganz ehrlich, nach der Quali haben wir unsere Entscheidung bereut, denn Startplatz 17, das war schon heftig. Einige Stunden später sah das ganz anders aus.»



«Das Gerede, wonach der neue Motor den Riesen-Unterschied ausgemacht habe, ist Unsinn. Denn Max hat die meisten seiner Überholmanöver auf der Bremse vollzogen. Und auf so nasser Bahn ist Motorleistung ohnehin nicht entscheidend.»



«Die Leute vergessen überdies vielleicht, dass wir im Sprint vom Samstag auch ziemlich flott unterwegs gewesen waren. Ohne die Renn-Neutralisierung zum Schluss hätte Max auf die McLaren noch etwas mehr Druck ausüben können. Wir haben also Anzeichen gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind, und das hat sich später in der Quali vom Sonntagmorgen sowie im Grand Prix bestätigt.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0