Lewis Hamilton: Wirbel um geheimnisvolle Nachricht

​Lewis Hamilton während der Auslaufrunde des São Paulo-GP: «Wenn dies das letzte Mal war, dass ich angetreten ist, so ist’s jammerschade, dass es nicht fabelhaft war. Aber ich bin euch dankbar.» Moment mal, was?

Das versetzte Millionen von Lewis Hamilton-Anhängern in Alarmstufe rot: Der 105-fache GP-Sieger meldete sich während der Auslaufrunde des São Paulo-GP mit einer geheimnisvollen Funknachricht zu Wort.

Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer sagte: «Wenn dies das letzte Mal war, dass ich angetreten ist, so ist’s jammerschade, dass es nicht fabelhaft war. Aber ich bin euch dankbar.»

Sofort begann in sozialen Netzwerken zu kursieren: Lewis Hamilton könnte den Bettel hinwerfen und Mercedes-Benz Knall auf Fall verlassen.

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert kann sich das nicht vorstellen. Er meint: «Das wäre nicht der Stil von Lewis. Kein Racer stapft einfach davon, nur weil es nicht so gut läuft. Schon gar nicht Lewis. Er hat mehrfach betont, dass er sich bis zuletzt reinhängen wird bei Mercedes, und das glaube ich ihm auch.»



Was steckt aber dann hinter der Wortmeldung des siebenfachen Weltmeisters?



Offenbar hat Lewis seine Worte so gewählt, weil einige Leute der Mercedes-Mannschaft beim São Paulo-GP ihren letzten Einsatz hatten. Hamilton wollte sich auf diese Weise für ihren Einsatz bedanken.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0