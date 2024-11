Teuerstes GP-Ticket? VIP-Erlebnis und ein Sportwagen

Der GP in Las Vegas bietet eine einzigartige Kulisse – wem das nicht reicht, der kann mit dem nötigen Kleingeld ein ganz besonderes Wochenende erleben

2023 sorgten die Schlagzeilen über ein 5-Millionen-Dollar-Ticket für das GP-Wochenende in Las Vegas für Aufregung. Auch in diesem Jahr gibt es ein Angebot im siebenstelligen Bereich für die Gutbetuchten.

Vor der Formel-1-Premiere auf dem Strassenkurs von Las Vegas im vergangenen Jahr waren die Ticketpreise ein grosses Thema. Denn wer die Formel 1 in der Hauptstadt des Glücksspiels sehen wollte, musste tief in die Tasche greifen. Alle Preis-Rekorde brach «Caesars Entertainment» mit dem «Emperor»-Paket, das für fünf Millionen US-Dollar angeboten wurde.

Das Ticket umfasste die Miete für die «Nobu Sky Villa», eine Luxus-Residenz, die sich über mehr als 950 Quadratmeter erstreckt und eine mehr als 400 Quadratmeter grosse Terrasse umfasst, von der das Geschehen auf dem Vegas-Strip mitverfolgt werden konnte. Ein Rund-um-die-Uhr-Butler-Service und kulinarische Genüsse von Star-Koch Nobu Matsuhisa waren genauso Teil des Angebots wie Paddock-Club-Tickets für zwölf Personen und ein Chauffeur-Service im Rolls Royce.

Auch in diesem Jahr können GP-Fans mit dem nötigen Kleingeld ein besonderes Formel-1-Erlebnis in Las Vegas erwerben – und das für einen Fünftel des Preises des «Emperor»-Pakets. Für eine Million Dollar bietet Aston Martin das «Aston Martin Million Dollar»-Paket an, das dem Käufer und fünf seiner Freunde ein unvergessliches Erlebnis bietet.

Wer sich das leistet, wird samt Entourage eigens im Privatjet nach Vegas eingeflogen und verbringt fünf Nächte in der «Fleur de Lis Chateau»-Suite des Fontainbleau Las Vegas. Dazu gibt es mehrere VIP-Erlebnisse, einen Resort-Kredit über 20.000 Dollar sowie mehrere VIP-Erlebnisse in Klubs und einem Spa sowie ein Dinner für Sechs im angesagten Restaurant «ITO».

Das Rennen kann dann aus der Fontainebleau Race Club Suite mitverfolgt werden, von der aus man auf die Start-Ziel-Gerade blicken kann. Und damit nicht genug: Wer sich das Paket leistet, bekommt dafür auch eine Limited-Edition-Version des neuesten Aston Martin Vanquish, der in Nordamerika für mehr als 400.000 US-Dollar angeboten wird.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0