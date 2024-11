Mike Krack verrät: Das ist das Ziel für 2025

Die Formel-1-Saison 2024 dauert noch drei WM-Runden, und für das Aston Martin Team liegt das Ziel auf der Hand, wie Teamchef Mike Krack betont. Auch für den kommenden Saisonstart steht die Vorgabe schon fest.

Die Formel-1-Piloten werden in einer Woche auf dem schnellen Strassenkurs von Las Vegas zum nächsten Mal gegeneinander antreten, danach stehen noch die Rennwochenenden in Katar und Abu Dhabi auf dem Programm. Für die Mannschaft von Aston Martin ist das Ziel für die aktuelle Saison offensichtlich: Der Rennstall aus Silverstone will den fünften Platz in der Konstrukteurstabelle halten, wie Mike Krack betont.

Der Teamchef der Grünen sagt im Interview auf der offiziellen Team-Website: «Natürlich lautet das Ziel für die restliche Saison, den fünften Platz in der Konstrukteursmeisterschaft zu halten. Das etwas weniger offensichtliche Ziel ist, mit Blick auf die Saison 2025 so viele Erkenntnisse wie möglich zu sammeln. Wir werden weiterhin versuchen, das Maximum aus den Rennen herauszuholen, aber es ist auch wichtig, dass wir die Freitagstrainings gut nutzen, damit wir verstehen, welches die richtige Richtung für 2025 ist.»

Der Blick auf die WM-Tabelle verrät: Nach dem überraschend starken Auftritt in Interlagos, wo Esteban Ocon und Pierre Gasly als Zweiter und Dritter gleich zwei Podestplätze und viele wichtige WM-Punkte für das Alpine-Team eroberten, beträgt der Vorsprung von Aston Martin auf die sechstplatzierten Franzosen 37 WM-Zähler. Die Lücke nach vorne zum viertplatzierten Mercedes-Team fällt it 296 WM-Punkten deutlich grösser aus.

Auch die Vorgabe für den nächsten Saisonstart steht schon fest, wie Krack offenbart: «Im nächsten Jahr wollen wir das Ziel erreichen, die Saison in einer besseren Verfassung in Angriff zu nehmen als noch in diesem Jahr. Wir wollen ausserdem die hoffentlich gute Basis, die wir haben werden, stark weiterentwickeln und stetige Fortschritte machen.»

«Im nächsten Jahr erwartet uns eine spezielle Saison», betont der Luxemburger mit Blick auf die umfassenden Regeländerungen, die für 2026 geplant sind. «Wir werden dann recht früh schon den Fokus auf die Saison 2026 legen. Ich schätze, wir werden von niemandem etwas Neues nach der Sommerpause sehen – ausser wir erleben einen sehr engen Titelkampf.»

«Wir wollen unsererseits mit einem sehr viel schnelleren Auto in Melbourne in die Saison starten, das Auto soll auch deutlich besser zu fahren sein. Derzeit gibt es einen Kampf zwischen den Top-4-Teams und den sechs Rennställen dahinter, und wir gehören da zur falschen Gruppe. Ich würde es als Erfolg bezeichnen, wenn wir es schaffen, die Lücke zur Top-4 zu schliessen und einen Top-5-Kampf daraus zu machen. Wenn wir es schaffen, wieder in die Premier League vorzustossen und da vorne mitzukämpfen, dann wäre das ein Erfolg», erklärt der 52-Jährige.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0