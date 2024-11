Zhou Guanyu: Rückkehr in die Ferrari-Familie?

2025 wird Zhou Guanyu nicht mehr in der Formel 1 mitkämpfen, das war schon vor der Sauber-Verpflichtung von Gabriel Bortoleto klar. Nun wird berichtet: Der Chinese hat gute Chancen, in die Ferrari-Familie zurückzukehren.

Vielen Fahrerlager-Dauergästen war schon seit Monaten klar, dass die Tage als Formel-1-Stammfahrer für Zhou Guanyu bald gezählt sind. Denn der Chinese wurde angesichts seiner Leistungen auf der Piste nie als echter Kandidat für das zweite Sauber-Cockpit neben Nico Hülkenberg angesehen – im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.

Der Finne hegte lange die Hoffnung, den Wandel des Schweizer Rennstalls in das Audi-Werksteam als Stammpilot mitzuerleben, der für 2026 ansteht. Doch am Ende fiel die Wahl von Sauber auf die Nachwuchshoffnung Gabriel Bortoleto. Der 20-Jährige aus São Paulo wird im nächsten Jahr an der Seite von Nico Hülkenberg für die Schweizer auf Punktejagd gehen.

Wie es für die beiden derzeitigen Sauber-Piloten weitergeht, ist noch nicht bestätigt. Bottas wird nachgesagt, als Reservist zum Mercedes-Team zurückzukehren. Von 2017 bis 2021 eroberte der mittlerweile 35-Jährige mit dem Werksteam des deutschen Autobauers zehn GP-Siege.

Auch bei Zhou Guanyu könnte eine Rückkehr anstehen. Wie der Kollege der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» berichtet, hat der 25-Jährige aus Schanghai gute Chancen auf eine Rückkehr in die Ferrari-Familie. Dort soll der aktuelle Sauber-Pilot, der von 2014 bis Ende 2018 bereits als Mitglied der Ferrari Driver Academy zum Nachwuchskader der Italiener gehörte, die Rolle des Reservisten bekleiden.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0