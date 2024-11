Max Verstappen in Las Vegas: Sieg-Chance verspielt?

​Lange Gesichter bei Red Bull Racing: Max Verstappen im zweiten Las Vegas-Training nur auf Platz 17, Sergio Pérez Zweitletzter. RBR hat sich im Spielerparadies mit der Heckflügelgrösse vertan.

Max Verstappen auf P17, Moment mal, da war doch was? Ah ja, genau, von Startplatz 17 aus gewann der Niederländer den Regen-GP von Brasilien und baute seinen Vorsprung auf Lando Norris aus, auf 62 Punkte. Damit kann er schon in Las Vegas Weltmeister werden.

Das zweite Training hier in Nevada ist aussagekräftig: Denn zur gleichen Zeit werden Quali und Grand Prix gestartet. Als diese zweiten 60 Trainingsminuten zu Ende gingen, gab es in der Box von Red Bull Racing lange Gesichter: Max wie erwähnt auf P17, Sergio Pérez gar nur auf Rang 19.

Die Fans von Verstappen und Pérez sind in Sorge – und dies zu Recht. Denn Red Bull Racing hat sich fürs GP-Wochenende in der Spielerstadt mit der Heckflügelgrösse verzockt!

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bestätigt, dass der mitgebrachte Flügel zu viel Luftwiderstand aufbaut, die Gegner sind auf den langen Geraden des sündhaft schnellen Las Vegas Strip Circuit um bis zu zehn km/h schneller. «Aber einen anderen Heckflügel haben wir nicht», sagt Marko.

Die RBR-Mitarbeiter sind damit beschäftigt, den Flügel so zu modifizieren, dass er windschlüpfiger wird, ohne jedoch in Sachen Abtrieb und Fahrzeugbalance unliebsame Kompromisse eingehen zu müssen.



Dr. Marko weiter: «Es gibt noch viel Arbeit, wenn wir da vorne mithalten wollen, und das liegt nicht nur am Flügel. Wir sind mit weichen Reifen nicht auf den erhofften Speed gekommen, einfach weil uns die Zeit ausgegangen ist. Im Dauerlauf sieht es ein wenig besser aus. Zwischendurch war die Fahrzeugbalance ganz okay, aber eben mit zu viel Abtrieb an der Hinterachse.»



Lewis Hamilton in beiden Trainings vorne, das sieht Marko nicht ungern: «Wenn die da vorne mitmischen, dann kann das Norris weitere Punkte kosten. Aber wir haben das von Mercedes in dieser Saison öfter erlebt, dass sie plötzlich siegfähig sind. Warten wir mal den Samstag ab, wie das weitergeht. Je mehr Grip auf der Strecke ist, kann sich das Kräfteverhältnis wieder verschieben.»



Hauptziel für den Grazer: «Jetzt schauen wir mal, dass der WM-Titel für Max ins Trockene kommt, dann verschmerzen wir den Verlust des Konstrukteurstitels leichter.»



Wie konnte sich RBR mit dem Flügel so verzocken? Die Antwort geht zurück auf das GP-Wochenende von Monza, wo Max Verstappen zu diesem Thema sagte: «Das Team hat beschlossen, das Geld für Anderes auszugeben als für einen extrem windschlüpfigen, besonderen Heckflügel für Highspeed-Rennstrecken. Aber das ist nicht neu. Den hatten wir in den letzten Jahren auch nicht. Nur fiel das damals nicht so auf, weil wir ein überlegendes Auto hatten, das mangelnde Topspeed kompensieren konnte. Wenn du dann aber Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug hast, dann wird das durch einen unpassenden Flügel nur noch schlimmer.»





2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730