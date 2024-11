Carlos Sainz (4.): «Nicht so stark, wie wir dachten»

Das Ferrari-Duo hatte sich vor dem Start ins Wochenende von Las Vegas gute Chancen auf ein Spitzenresultat ausgerechnet. Der Auftakt verlief verhältnismässig verhalten wie auch Carlos Sainz betonte.

Im ersten freien Training zum GP in Las Vegas war Charles Leclerc der Schnellere der beiden Ferrari-Piloten. Der Monegasse drehte die viertschnellste Runde, während sich Carlos Sainz auf der sechsten Position der Zeitenliste einreihte.

Der Spanier war dann in der zweiten Session derjenige, der die Nase vorn hatte. Er stellte die viertschnellste Rundenzeit auf, sein Teamkollege blieb knapp zwei Zehntel langsamer und war damit der Fünftschnellste.

Sainz schilderte nach den beiden Trainingsstunden, in denen er insgesamt 55 Umläufe drehte: «Es war für alle das Gleiche, vor allem in den ersten Runden des ersten Trainings war kaum Grip zu finden. Ich denke, das war wie damals in der Türkei, als wir 2020 diese verrückten Bedingungen hatten, in denen wir keinen Grip fanden.»

«Im Laufe des Tages wurde es etwas besser, aber die Temperaturen sanken auch, und alles wurde etwas kniffliger. Aber da sitzen wir alle im gleichen Boot», seufzte der Rennfahrer aus Madrid, der auch unumwunden einräumte: «Es liegt noch etwas Arbeit vor uns, denn wir waren nicht so stark, wie wir dachten.»

«Aber ich denke, wir sind bei der Musik und ich würde sagen, dass Mercedes den ganzen Tag hindurch einen sehr guten Eindruck machte, genauso wie Lando Norris im McLaren. Wir müssen vor allem im Qualifying zulegen, denn im Renntrimm sind wir auf einem guten Weg, sobald wir die Reifen warmgefahren. haben», analysierte Sainz.

2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730