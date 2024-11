Lewis Hamilton (1.): «Renntempo ist nicht grossartig»

Lewis Hamilton war in beiden freien Trainings in Las Vegas der Schnellste. Der siebenfache Weltmeister relativierte die Leistung hinterher und verwies auf die Arbeit, die das Mercedes-Team noch vor sich hat.

Das Mercedes-Team durfte sich zum Auftakt ins drittletzte Rennwochenende in Las Vegas freuen, denn sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell waren schnell unterwegs. Auf dem Strassenkurs, der sehr wenig Grip bot, besetzte das Duo in der ersten Session die ersten beiden Plätze, im zweiten Training musste sich Russell, der bereits zuvor der langsamere der Beiden war, mit dem dritten Platz hinter Lando Norris begnügen.

Hamilton wollte die beiden Bestzeiten nach dem Aussteigen nicht überbewerten. Er freute sich zwar: «Ich fühle mich ziemlich gut, ich glaube, dass ich in diesem Jahr noch keinen so guten Tag gehabt habe.» Gleichzeitig mahnte er aber auch: «Das Auto fühlte sich im ersten Training sehr gut an, im zweiten war es dann nicht so berauschend, es liegt also noch Arbeit vor uns.»

«Es ist schwer zu sagen, wo wir genau stehen oder warum wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Aber es hat wirklich viel Spass gemacht, auf dieser Strecke Gas zu geben. Wir werden sehen, ob das Auto morgen wieder so gut ist», ergänzte der Rekord-GP-Sieger, der das Mercedes-Team nach der Saison in Richtung Ferrari verlassen wird.

«Natürlich haben uns die kühleren Temperaturen in die Hände gespielt, aber das Renntempo ist nicht grossartig, deshalb müssen wir nochmals nachlegen und in der Nacht herausfinden, wie wir im Renntrimm schneller werden können, ohne unseren Speed auf einer schnellen Runde zu kompromittieren», betonte der aktuelle WM-Siebte.

2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730