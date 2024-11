Christian Horner: So ist Max Verstappen wirklich

​Max Verstappen steht kurz davor, zum vierten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister zu werden. Sein Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner spricht über den 27-jährigen Niederländer in schwierigen Zeiten.

Vor dem Nacht-GP von Las Vegas lautet die wichtigste Frage: Macht sich Max Verstappen in der Spielerstadt zum vierfachen Weltmeister? Mit 62 Punkten Vorsprung auf Lando Norris hat der 62-fache GP-Sieger dazu gute Aussichten – er geht als Fünfter direkt vor seinem englischen Widersacher ins Rennen.

Was für eine seltsame GP-Saison 2024: Im ersten Teil der WM dachten alle, dass Verstappen mir nichts, dir nichts zum Titel fliegt wie 2023, immerhin gewann der Niederländer sieben der ersten zehn Rennen.

Aber dann kam der Verstappen-Express ins Stocken, «weil wir in Sachen Fahrzeugentwicklung falsch abgebogen sind», wie das Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sehr anschaulich beschrieben hat.

Auf einmal war die gute Fahrzeugbalance im Eimer, es sollte von Ende Juni in Barcelona bis Anfang November in Brasilien dauern, dass Verstappen wieder ein Rennen gewinnt. Er tat dies mit einer Fahrt, von welcher die Fans noch in Jahrzehnten schwärmen werden – von Startplatz 17 schritt Max übers Wasser zum Sieg.



Ab Miami hatte McLaren das meist schnellste Auto, und der Sieg von Lando Norris war ein Vorgeschmack darauf, was auf Verstappen zukam. Später legte Ferrari markant zu, Mercedes konnte ein paar Highlights setzen, Red Bull Racing hatte sehr viel Gegenwind.



Aber während Sergio Pérez eine blamable Leistung nach der anderen ablieferte (seit Ende April nicht mehr auf dem Siegerpodest!) machte Max, was Weltmeister eben so tun – das Beste aus seinen Möglichkeiten schöpfen, regelmässig punkten, immer im Wissen, dass auch sechste, siebte und achte Ränge jene Punkte einbringen, die am Ende eine erfolgreiche Titelverteidigung ermöglichen.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner blickt vor dem Las Vegas-GP in der Daily Mail so auf das Jahr zurück: «Max hat in diesem Jahr unfassbare mentale Stärke bewiesen. Er ist brillant gefahren und hat in den entscheidenden Momenten geliefert. Er ist nie in Panik verfallen, wenn die Dinge nicht für ihn gelaufen sind. Er ist gefahren wie ein vierfacher Champion. Niemand verdient diesen Titel mehr als Max.»



«Verstappen hat sich noch tiefer in die Arbeit gekniet als in den Jahren zuvor. Denn jeder konnte sehen – wir standen mit dem Rücken zur Wand. Seine Arbeitseinstellung ist vorbildlich, und was er im Rennwagen gezeigt hat, das ist für alle im Team eine Inspiration.»



«Das beste Beispiel war sein Sieg beim Regen-GP von Brasilien. Am nächsten Tag war die Stimmung im Rennwagenwerk von Milton Keynes unglaublich – du hast förmlich die Elektrizität gespürt. Max hat sich die ganze Saison über, auch in den schwierigsten Momenten, als Vollprofi erwiesen, immer darauf bedacht, die Mannschaft zu stützen, einfach fantastisch.»



«Wir hatten in diesem Jahr sehr viele Hürden zu überwinden, und all das macht diese Truppe nur stärker. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit Max. Er vertraut uns. Er glaubt an uns. Er gewinnt Rennen und Titel. Es liegt an uns, ihm wieder ein Auto wie zu Beginn der Saison zu geben.»



Zum kommenden Las Vegas-GP sagt Horner: «Die niedrigen Temperaturen stellen alle Fahrer vor knifflige Aufgaben. Wir konnten uns steigern am zweiten Tag, aber es bleibt ganz schwierig, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen.»



«Ich glaube, das Rennen ist komplett offen, und ich traue Fahrern aus den ersten vier Startreihen zu, diesen Grand Prix zu gewinnen. Ich bin selber gespannt darauf zu erleben, wie sich das alles entwickelt.»





Startaufstellung Las Vegas-GP

01. George Russell (GB), Mercedes

02. Carlos Sainz (E), Ferrari

03. Pierre Gasly (F), Alpine

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

06. Lando Norris (GB), McLaren

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren

09. Nico Hülkenberg (D), Haas

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11. Esteban Ocon (F), Alpine

12. Kevin Magnussen (DK), Haas

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin

17. Alex Albon (T), Williams

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber *

Start aus der Boxengasse:

Franco Colapinto (RA), Williams

* strafversetzt wegen des Einbaus neuer Motorteile