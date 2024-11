Max Verstappen zum 4. Titel: «Ich bin so erleichtert»

​Der Niederländer Max Verstappen hat sich mit einer besonnenen Fahrt in Las Vegas zum vierten Mal zum Champion gemacht. Max nach seinem fünften Platz: «Ich bin so erleichtert und stolz.»

Max Verstappen ist zum vierten Mal in Folge Formel-1-Champion: Ein fünfter Platz in Las Vegas hat zur erfolgreichen Titelverteidigung gereicht, denn Lando Norris wurde nur Sechster.

Erste Stimme des 27-jährigen Niederländers: «Was für eine Saison! Noch vor wenigen Rennen hätte ich nicht gedacht, dass wir den Titel in Las Vegas sichern können.»

«Es ist eine verflixt lange Saison. Im ersten Teil des Jahres dachte ich, dass wir locker zum nächsten Titlte rollen, aber dann konnten alle sehen, in welche Schwierigkeiten wir geraten sind.»

«Was mich besonders stolz macht: Wir haben die Nerven behalten, wir haben die Ruhe behalten, wir haben uns auf die Arbeit konzentriert. Wir haben versucht, den Wagen wieder in die Spur zu bringen.»



«Ich bin erleichtert und stolz, das sind derzeit meine stärksten zwei Gefühle. Ich bin unfassbar dankbar, was alle Mitarbeiter in diesem Jahr für mich geleistet haben, hier an der Rennstrecke und zuhause im Rennwagenwerk.»



«Als ich 17 Jahre jung war, war ich schon froh, dass ich es in die Formel 1 geschafft hatte, ich dachte an Podestplätze und wollte ein Rennen gewinnen. Und nun stehe ich hier als vierfacher Weltmeister, ich kann es kaum fassen.»



«Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir titelfähig waren, aber dann begann mit der neuen Flügelwagenepoche ein toller Lauf.»



«Ganz ehrlich: Eine Saison wie 2023 wäre mir lieber gewesen, aber ich weiss natürlich, dass du nicht in jedem Jahr von Sieg zu Sieg eilen kannst. Dieser Titel ist etwas ganz Besonders, eben weil wir uns gegen so viel Widerstand durchsetzen mussten.»



«Ein grosses Dankeschön auch an die Fans, die mir immer treu bleiben, auch hier in Las Vegas hatte ich tolle Unterstützung. Ich weiss, ich habe euch 2023 ein wenig verwöhnt, fürchte ich.»



«Puh, mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf, all diese Höhen und Tiefen. Vier WM-Titel schaffst du nicht, wenn du nicht eine unfassbar tolle Truppe hinter dir hast, und ich darf mich glücklich schätzen, dass ich die habe.»



Wie geht das nun weiter für Max? «Nun, zunächst mal werden wir das hier tüchtig begiessen, dann haben wir noch die Rennen in Katar und Abu Dhabi, und dann geht 2025 alles wieder von vorne los. Einfacher wird es sicher nicht. Ich sehe für nächste Saison vier Rennställe auf Augenhöhe. Das wird für die Fans ein Festschmaus.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0