Max Verstappen (17.): «Das ist einfach nicht gut»

​Weltmeister Max Verstappen hat im zweiten Training arge Probleme mit einem untersteuernden Auto, der Niederländer ist nur 17. und sagt: «Vom Einlenken bis zur Mitte der Kurve spüre ich vom Wagen zu wenig.»

Das zweite Training zum Abu Dhabi-GP 2024 ist das erste für Max Verstappen: Denn in den ersten 60 Trainingsminuten sass er nicht im Rennwagen, sondern am Red Bull Racing-Kommandostand neben seinem Ingenieur Gianpiero Lambiase und verfolgte die Fortschritte von Red Bull-Junior Isack Hadjar.

Max könnte dem Saisonfinale locker entgegensehen, er hat seit Las Vegas seinen vierten Titel in Folge im Trockenen. Streng genommen geht es für ihn um nichts mehr. Aber so tickt Verstappen nun mal nicht.

In Katar war ihm die Pole-Position weggenommen worden, weil er gemäss der Rennpolizei George Russell im Weg gestanden hatte. Max wurde um einen Rang strafversetzt, ausgerechnet hinter jenen Russell, der den besten Startplatz dankend erbte. Was sich dann zwischen den beiden bei den Rennkommissaren und abseits der Rennstrecke ereignet, das hat Verstappen richtig auf die Palme gebracht.

Umso entschlossener ist der 27-Jährige, die Saison mit seinem 64. GP-Sieg zu beenden, es wäre sein fünfter in Abu Dhabi. Die Grundlage dazu wollte Max im Training auf dem Yas Marina Circuit legen. Aber es kam anders. Der RBR-Star beendete das zweite freie Training lediglich auf Rang 17, genervt vom chronischen Untersteuern seines Rennwagens.



Max sagt: «Die Fahrzeugbalance ist einfach nicht gut. Vom Einlenken bis zur Mitte der Kurve spüre ich vom Wagen zu wenig, und das macht es für mich schwierig, so zu attackieren, wie ich es gewohnt bin.»



«Ich bin sicher, dass wir die Abstimmung besser hinkriegen können. Aber ich behaupte hier nicht, dass wir in der Quali auf dem Niveau der McLaren fahren werden. Die sind hier wirklich sehr schnell. Aus heutiger Sicht wäre es gut, unter den ersten Sechs zu kämpfen.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519