Toto Wolff: Meinung zu Fluch-Strafen geändert?

Nachdem Max Verstappen in der Pressekonferenz von Singapur einen Kraftausdruck verwendet hatte, kassierte er dafür Sozialstunden. Toto Wolff zeigte Verständnis. Mittlerweile fordert er aber härtere Strafen.

Die Formel-1-Piloten stehen unter Dauerbeobachtung. Ob sie in der FIA-Pressekonferenz oder im Cockpit sitzen – immer ist da ein Mikrofon dabei, in das ab und zu auch ein Kraftausdruck einfängt. So auch in der Pressekonferenz vor dem Singapur-GP, in der Verstappen das F-Wort benutzte, als er über sein Auto sprach. Die Rennkommissare brummten ihm dafür Sozialstunden auf.

Die Fahrer und Teamchefs reagierten verwundert auf die Strafe gegen den Red Bull Racing-Star. Und die meisten fanden klare Worte. So auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der betonte, dass das «F-Wort inzwischen in der Alltagssprache angekommen ist.» Er relativierte zwar: «Es kommt immer auf den Kontext an.» Gleichzeitig betonte er: «wir wollen Emotionen sehen, wir wollen diese echten Momente. Und natürlich stehen die Fahrer im Auto unter einem hohen Druck.»

Seither hat sich die Meinung des Wieners offenbar gewandelt. Denn in Abu Dhabi erzählte er, dass sein Kind kürzlich das F-Wort gebraucht habe. Und auf die Frage, wo er dieses gelernt habe, lautete die Antwort: «Von den Fahrern.» Deshalb sei er der Meinung von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, der von den Fahrern gefordert hatte, sich nicht wie Rapper auszudrücken.

«Ich habe meine Konflikte mit ihm ihm, aber in dieser Sache muss ich sagen, dass alle Fahrer Vorbilder sind, die man live im TV sprechen hört», sagte Wolff, und betonte, wie unhöflich das F-Wort in seiner Sprache sei. Deshalb habe er auch nichts dagegen, «wenn. man das noch härter sanktionieren kann.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265

1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519