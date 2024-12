Mika Häkkinen: Urteil über Verstappen und McLaren

​Der zweifache Formel-1-Champion hat 1998 dazu beigetragen, dass McLaren zum vorderhand letzten Mal den Konstrukteurs-Pokal gewonnen hat. Was der Finne über die WM-Entscheidung von Abu Dhabi sagt.

WM-Finale in Abu Dhabi: Die spannendste Frage besteht darin, wer sich den Konstrukteurs-Pokal angelt – McLaren oder Ferrari? Für die Engländer wäre es der erste Triumph in der Markenwertung seit 1998 (als Mika Häkkinen und David Coulthard für McLaren fuhren), für Ferrari wäre es der erste Sieg seit 2008.

Der zweifache Formel-1-Champion Häkkinen sagt über das Finale auf dem Yas Marina Circuit: «Wenn ich daran denke, wie herausragend Max Verstappen in Brasilien und Katar gefahren ist, wenn ich ferner sehe, dass Max die vergangenen vier Ausgaben des Abu Dhabi-GP gewann, wenn ich zudem sehe, welche Fortschritte RBR zuletzt gemacht hat, dann komme ich zum Schluss – für mich ist Max hier Favorit.»

«Ich glaube, dass wir auf dem Siegerpodest neben Verstappen je einen Fahrer von McLaren und Ferrari erleben werden, und das wird reichen für McLaren, um die Markenwertung zu gewinnen.»

Der 20-fache GP-Sieger Häkkinen vertieft: «Der Vorsprung von McLaren beträgt derzeit 21 Punkte. Da muss Ferrari ein perfektes Ergebnis zeigen und gleichzeitig hoffen, dass McLaren in Schwierigkeiten gerät.»



Leider ist derzeit das Gegenteil der Fall: Charles Leclerc wird nach dem Einbau einer neuen Batterie um zehn Ränge zurück müssen in der Startaufstellung, nun ist die Aufgabe für die Italiener noch schwieriger geworden.



Mika weiter: «McLaren ist also in einer hervorragenden Ausgangslage, und ich werde der Erste sein, der Teamchef Andrea Stella und CEO Zak Brown zum Titel gratuliert. Sie haben grossartige Arbeit geleistet, um McLaren wieder nach vorne zu bringen. Der Sieg im Konstrukteurs-Pokal wäre der verdiente Lohn.»



«McLaren hat 2024 ein Auto gebaut, das den Piloten viel Vertrauen schenkt. Ich halte überdies Lando Norris und Oscar Piastri für eine der besten Fahrerbesetzungen – jung, talentiert, hungrig, aggressiv. Ich glaube, beide haben das Zeug, eines Tages Weltmeister zu werden.»





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519