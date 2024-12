Lando Norris: «Ich glaube nicht, dass Max das macht»

Der Streit, der zwischen Max Verstappen und George Russell in Katar entbrannt ist, geht in Abu Dhabi weiter. McLaren-Star Lando Norris wurde dazu befragt. Und der Brite betont: «Max sagt nur seine Meinung.»

Die Vorwürfe, die Max Verstappen und George Russell gegeneinander geäussert haben, sind heftig. Der vierfache Weltmeister schäumte vor Wut, nachdem er zusammen mit dem Mercedes-Piloten vor die Regelhüter musste, weil er im Schleichgang auf der Ideallinie unterwegs gewesen kam, als Russell angebraust kam. Der Brite war selbst auch nicht auf einer schnellen Runde, fuhr aber mit so viel Tempo, dass er über die Randsteine ausweichen musste.

Nach der Zeitenjagd, die Verstappen für sich entschied, gratulierte Russell dem Red Bull Racing-Piloten noch zur Pole. Später bei den Rennkommissaren argumentierte er gegen den vierfachen Champion, der daraufhin eine Strafversetzung um eine Startposition kassierte – und die Pole damit an Russell abgeben musste.

Verstappen ärgerte sich über das Vorgehen des Mercedes-Fahrers und betonte: «Ich habe jeglichen Respekt verloren.» Russell schlug im Fahrerlager zurück und bezichtigte den 63-fachen GP-Sieger, ein Bully zu sein, der «seit Jahren Leute einschüchtert». Das wiederum quittierte Verstappen mit der Aussage, Russell sei einer, der anderen in den Rücken falle und ein Verlierer sei, der lüge.

Die Streithähne sorgten damit für viel Gesprächsstoff und entsprechend viele Schlagzeilen – sehr zur Freude von Lando Norris, der bei den Kollegen von «Sky Sports F1» erklärte: «Ich hoffe nicht, dass sich die Wogen glätten. Ich hoffe, sie streiten weiter, denn es ist sehr unterhaltsam, sich das anzuschauen. Aber es kommt darauf an. Jeder Fahrer hat seine eigene Art, wie er die Dinge angeht.»

«Und ich denke nicht, dass Max versucht, jemanden einzuschüchtern. Seiner Meinung nach sagt er einfach die Wahrheit. Und oft nennt er die Dinge einfach beim Namen, und heutzutage wollen die Leute nicht die Wahrheit hören. Aber er ist ehrlich und sagt, was er denkt. Für mich geht das voll in Ordnung. Manchmal stimme ich ihm zu, manchmal auch nicht. So ist das im Leben. Und dann hakt man das ab. Ich respektiere Max sehr und habe auch für George viel Respekt. Es macht mir aber nichts aus, wenn sie sich gegenseitig nicht mehr respektieren.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0