Toto Wolff: «Horner ein kläffender kleiner Terrier»

​Was ist eigentlich los mit der Formel 1 beim WM-Finale von Abu Dhabi? Nicht nur dass zwischen Max Verstappen und George Russell die Fetzen fliegen, auch Toto Wolff und Christian Horner sind streitlustig.

Ein merkwürdiges Wochenende bislang, dieser 24. und letzte Auftritt der Königsklasse, beim üblichen WM-Finale von Abu Dhabi. Die auf der Hand liegenden Themen waren eigentlich: Entscheidung zwischen McLaren und Ferrari im Konstrukteurs-Pokal, Mehrkampf um Platz 6 bei den Rennställen, mit Alpine, Haas und den Racing Bulls, dann Duell Norris gegen Leclerc um WM-Schlussrang 2 hinter Max Verstappen, Abschied von Lewis Hamilton nach zwölf Jahren im Mercedes-Rennstall sowie das GP-Debüt von Jack Doohan bei Alpine.

Aber das alles ist in den Hintergrund gerückt. Denn am meisten Schlagzeilen macht die Strafe für Max Verstappen in Katar und der daraus entstandene Streit zwischen dem Niederländer und Mercedes-Fahrer George Russell.

Max Verstappen findet, Russell sei eine falsche Schlange, der ihn am Losail International Circuit eiskalt eine Falle gestellt hatte, in welche die Rennkommissare dann prompt hineintappten.

Zur Erinnerung: Angeblich soll Max seinen Gegner aufgehalten haben, das setzte eine Strafe von einem Rang zurück, damit war die Pole für Max futsch. Nutzniesser: George Russell.



George Russell wiederum findet, Verstappen sei ein Schulhof-Tyrann, der glaube, er könne mit allem durchkommen. Da müsse man halt irgendwann gegensteuern.



Klar haben sich die Teamchefs der beiden Rennfahrer sofort hinter ihren Mann gestellt. Christian Horner spottete noch in Katar, die Strafe für Verstappen sei doch nur deshalb zustande gekommen, weil Russell «an diesem Wochenende so hysterisch ist. Ich habe es noch nie erlebt, dass zwei Fahrer auf einer langsamen Runde sind und einer davon eine Strafe erhält. Da war sehr viel Gerissenheit im Spiel.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist daraufhin der Kragen geplatzt. Der Österreicher schimpft: «Grundsätzlich ist das eine Sache zwischen den beiden Fahrern, da mische ich mich nicht ein.»



«Aber wenn ein Teamchef George hysterisch nennt, dann wird eine Grenze überschritten. Ich weiss nicht, ob er auf Psychoanalyse steht, aber das ist schon ein Wort. Wie kann er es wagen, sich so über meinen Fahrer zu äussern?»



«Kein Situation ist zu 100 Prozent richtig oder falsch, da gibt es sehr viele Nuancen, abhängig von der Sichtweise. Und es gibt auch Situtionen, in welchen beide Seiten ihre Wahrheit haben. Und wenn das alles nicht in Betracht gezogen wird, dann erfüllst du deine Rolle als Teamchef nicht.»



«Aber das hier, das ist einfach nur schwach. Wie kommt er dazu, so etwas in die Welt zu setzen? Kläffender kleiner Terrier. Immer etwas zu sagen.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4