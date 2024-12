Lando Norris zum WM-Fight: «Es wird ein harter Kampf»

Den Trainingsfreitag in Abu Dhabi beendete Lando Norris als Schnellster. Der Brite kämpft mit seinem McLaren-Team um die WM-Krone der Konstrukteure gegen Ferrari. Das sagt er zum anstehenden WM-Kampf.

Lando Norris und Oscar Piastri kämpfen beim WM-Finale in Abu Dhabi nicht nur um die letzten WM-Punkte des Jahres. Das McLaren-Duo hat auch die Aufgabe, den Fight um den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung für den Traditionsrennstall aus Woking zu entscheiden. Das Team startete als Spitzenreiter der Team-Tabelle ins Rennwochenende.

Und der Auftakt verlief mit der Trainingsbestzeit von Lando Norris am Freitag auch vielversprechend. Dennoch bleibt der 25-Jährige vorsichtig, wenn es um den WM-Kampf geht. «Ja, das war ein guter Tag und das Auto hat sich in beiden Sessions sehr gut angefühlt», erklärte er nach getaner Arbeit. «Wir konnten unser starkes Tempo aus Katar also mitnehmen.»

«Ich habe das Gefühl, dass ich stark bin, dennoch gibt es einige Dinge, die wir mit wenig und mit viel Sprit an Bord noch verbessern können», fügte der aktuelle WM-Zweite an, und warnte: «Derzeit sehen wir sicher stärker aus, als wir in Wahrheit sind, denn ich glaube nicht, dass die Anderen ihre Motoren bereits aufgedreht haben. Deshalb denke ich, dass es trotzdem ein harter Kampf wird.»

Auf die Frage, was McLaren verbessern könne, erklärte Norris: «Das ist nichts Grosses, sondern eher kleine Dinge. Es geht darum, ein bisschen mehr Speed zu finden und gleichzeitig die Reifen zu schonen, vor allem im Renntrimm. Es geht also um den richtigen Kompromiss.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519