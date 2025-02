Sergio Pérez: Formel-1-Rückkehr mit neuem Team?

Kehrt Sergio Pérez mit Andretti/Cadillac in die Formel 1 zurück? Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner findet: Der Mexikaner wäre eine gute Verstärkung für das elfte Team.

Sein Red Bull Racing-Cockpit musste Sergio «Checo» Pérez nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi für Liam Lawson räumen. Danach erklärte der Routinier, dass er die Gelegenheit nutzen wolle, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Wie seine berufliche Laufbahn weitergeht, könne er noch nicht sagen, beteuerte der Rennfahrer aus Guadalajara.

«Ich werde in den nächsten sechs Monaten entscheiden, wie der nächste Karriere-Schritt aussehen soll», kündigte Pérez im vergangenen Monat bei einer Pressekonferenz in Mexiko an. Und eine Rückkehr in den GP-Zirkus wollte er nicht ausschliessen: «Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob ich in die Formel 1 zurückkehren werde.»

Eine Comeback-Möglichkeit könnte die Erweiterung des Feldes ergeben. Denn Andretti/Cadillac hat grünes Licht für den Einstieg als elftes Formel-1-Team ab 2026 bekommen. Und der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher, dass der 281-fache GP-Teilnehmer aus Mexiko eine gute Ergänzung für die Neueinsteiger wäre.

«Cadillac braucht jemanden, der Erfahrung mitbringt. Checo war in einigen Teams in der Formel 1 unterwegs. Er weiss, wie alles läuft und er wäre eine grosse Hilfe», erklärt der Südtiroler im Gespräch mit «GPBlog.com». «Man könnte ihm vielleicht einen 1-Jahres-Vertrag geben. Das wäre viel besser, als alte Rookies an Bord zu haben. Das wäre eine Chance für Checo.»

Die einjährige Pause könnte dem 35-Jährigen helfen, die Niederlagen, die er gegen seinen starken Teamkollegen Max Verstappen einstecken musste, zu verdauen, glaubt Steiner. «Das könnte helfen, und ich würde sagen, für Cadillac könnte er von Nutzen sein.»

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat