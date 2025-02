Lewis Hamilton: Beste Titel-Chance in diesem Jahr?

Kann Ferrari-Star Lewis Hamilton bereits in seinem ersten Jahr in Rot den Titel holen?

Da sich das Formel-1-Reglement nach der diesjährigen Saison grundlegend verändern wird, gehen viele GP-Beobachter davon aus, dass Lewis Hamilton in diesem Jahr die besten Karten auf den 8. WM-Titel hat.

Lewis Hamilton hat sich vor gut einem Jahr entschieden, das Mercedes-Team in Richtung Ferrari zu verlassen. Der Wechsel wurde bereits vor dem Start der vergangenen Saison verkündet. Und angesichts des starken Auftritts des berühmten Rennstalls aus Maranello im letzten Jahr – Ferrari kämpfte bis zum letzten Rennen um den Konstrukteurstitel – war das keine schlechte Entscheidung.

Denn die Regeln bleiben weitestgehend gleich, bevor 2026 umfassende Änderungen für eine neue Fahrzeuggeneration sorgen. Und wie immer, wenn sich das Regelwerk grundsätzlich ändert, könnte das Kräfteverhältnis auf den Kopf gestellt werden. Deshalb prophezeien viele, dass Hamilton in seiner ersten Ferrari-Saison die besten Chancen hat, seinen achten WM-Titel zu erobern – und sich damit zum alleinigen Titel-Rekordhalter in der Königsklasse zu krönen.

GP-Legende Jackie Stewart traut dem 40-jährigen Rekord-GP-Sieger den Triumph zu. Er sagte bei «Sky Sports F1» über Hamilton: «Er hat nun mehr Erfahrung als in der vergangenen Saison und den Jahrenn davor, und er kennt die Formel 1 sehr gut. Ich war überrascht, dass er zu Ferrari wechselt. Aber es ist immer sehr aufregend, wenn ein Fahrer zu Ferrari geht. Deshalb würde ich mit ihm rechnen.»

Obwohl der letzte WM-Titelgewinn der Scuderia aus Maranello schon eine Weile zurückliegt – Ferrari feierte zuletzt 2008 den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung – bleiben die Roten eines der prestigeträchtigsten Teams in der Sport-Landschaft, betont der dreifache Weltmeister: «Ferrari ist die berühmteste Marke der Welt. Wenn du einen Masai-Krieger in Afrika fragst, ob er irgendetwas über Ferrari weiss, dann würde ihm der Name Ferrari ein Begriff sein.»

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat