Buhrufe bei Launch-Event: FIA schaltet sich ein

Nach den Buhrufen gegen Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Max Verstappen beim Formel-1-Launch-Event in London meldet sich nun der Weltverband FIA zu Wort und verurteilt die Rufe aus dem Publikum.

Weiter Wirbel um die Buhrufe beim F1-Launch-Event!

Bei der Präsentation der diesjährigen Lackierungen in London hatte es aus von Seiten einiger Zuschauer Buhrufe gegen Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Fahrer Max Verstappen gegeben.

Das Publikum in der britischen Hauptstadt London setzte sich zu großen Teilen aus Fans der englischen Fahrer Lewis Hamilton und Lando Norris zusammen – also Verstappens und Red Bull Racings großen Konkurrenten. Die «Heimfans» dominierten die Akustik in der Londoner Arena – pro Hamilton und Norris, contra Verstappen und Red Bull Racing. Die Buhrufe sorgten für Empörung.

Nun hat sich in der Angelegenheit auch der Weltverband FIA zu Wort gemeldet. Mehrere Medien zitieren einen FIA-Sprecher: «Große Rivalitäten haben in der Geschichte des Motorsports dazu beigetragen, dass er für die Fans so aufregend ist. Aber was den Sport auf allen Ebenen untermauert, ist eine Kultur des Respekts. Daher war es enttäuschend, die feindselige Reaktion der Menge auf den FIA-Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und seinen Red Bull-Teamchef und CEO Christian Horner beim F1-Launch in London zu hören.»

In dem Statement heißt es weiter: «Max und Christian haben beide einen großen Beitrag zu dem Sport geleistet, den wir lieben. In der kommenden Saison sollten wir das nicht aus den Augen verlieren.» Dazu verwies der Verband auf seine Kampagne gegen Online-Beleidigungen.

Die FIA weiter: «Wir stehen an der Seite all unserer Konkurrenten, Offiziellen, Freiwilligen und Fans, um uns gemeinsam gegen diese wachsende Bedrohung zu stellen. Wir fordern die Sportgemeinschaft auf, die Auswirkungen ihrer Handlungen sowohl online als auch offline zu bedenken.» Die FIA selbst war ebenfalls Opfer von Buhrufen auf der Veranstaltung geworden.

Auch schon Jos Verstappen, Vater von Max Verstappen, hatte sich zu der Sache geäußert und die Buhrufe gegen seinen Sohn und Christian Horner als «beschämend» bezeichnet.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain

Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat