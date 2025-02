Lewis Hamilton im Ferrari: «Ein komplett neues Auto»

Formel-1-Star Lewis Hamilton drehte am Mittwoch in Fiorano seine ersten Runden im neuen Ferrari SF-25. Der siebenfache Weltmeister bestätigte nach dem Testeinsatz: «Ich muss meinen Fahrstil anpassen.»

Den ersten Test mit Ferrari bestritt Lewis Hamilton bereits am 22. Januar in einem 2023er-Ferrari. Die Fans versammelten sich damals rund um die Piste in Fiorano, um die Premiere des siebenfachen Weltmeisters in Rot live mitzuverfolgen.

Die ersten Kilometer im diesjährigen GP-Auto der Scuderia aus Maranello drehte er am Mittwoch, 19. Februar, erneut auf der Ferrari-Hausstrecke im Rahmen eines erlaubten Filmtags. Und wieder versammelten sich viele Tifosi, um dem GP-Star bei der Arbeit zuzuschauen.

Nach dem Einsatz sprach der 105-fache GP-Sieger von einem gelungenen Auftakt. Er erklärte: «Ich fühlte mich im Auto ziemlich wohl, und es kommt nicht oft vor, dass es gleich beim ersten Einsteigen so gut passt.» Gleichzeitig mahnte der 40-jährige Brite aber auch, dass er sich noch in der Eingewöhnungsphase befindet.

«Ich muss meinen Fahrstil anpassen und ich bin noch dabei, mich an ein komplett neues Auto und eine andere Arbeitsweise zu gewöhnen. Aber die Lenkung ist zum Beispiel völlig anders. Die Schalter sind anders positioniert und auch die Software ist unterschiedlich. Ich muss mich an alles anpassen», schilderte der Rekord-GP-Sieger.

«Ich werde alles Schritt für Schritt angehen. Je mehr echte Rennen wir fahren werden, desto klarer wird auch, in welchen Bereichen es schon passt und wo ich mich noch in welcher Form anpassen muss. Wichtig ist, das Ganze dynamisch anzugehen. Und mit meinem Erfahrungsschatz sollte das auch klappen», ist Hamilton sicher.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat