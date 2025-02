McLaren-CEO Zak Brown: Überraschende Prognose

McLaren-CEO Zak Brown traut nicht nur Ferrari-Teamneuling Lewis Hamilton viel zu. Der Amerikaner äusserte unlängst auch eine überraschendePrognose zu den jüngeren Konkurrenten von Lando Norris und Oscar Piastri.

Nachdem sich viele im Winter 2024 geäusserten Prognosen zu einer vermeintlich langweiligen WM im vergangenen Jahr als falsch erwiesen haben, halten sich viele Fahrerlager-Dauergäste zurück, wenn es um Voraussagen für die anstehende Saison geht. Nicht so Zak Brown, der im vergangenen Jahr den Konstrukteurstitel mit dem McLaren-Team feiern durfte.

Der CEO des englischen Traditionsrennstalls traut den Konkurrenten seiner beiden Schützlinge Lando Norris und Oscar Piastri viel zu. So erklärte er mit Blick auf Lewis Hamilton, der sein erstes Jahr im Ferrari bestreiten wird: «Ich erwarte definitiv, dass Lewis ein WM-Titelanwärter sein wird.»

Seine Begründung: Im vergangenen Jahr fiel der Unterschied zwischen McLaren und Ferrari in der Team-Wertung nach der Entscheidung im WM-Finale von Abu Dhabi mit 14 Punkt3en sehr knapp aus. «Das ist nichts», sagt der Amerikaner, und prophezeit: «Und ich denke, das wird auch in diesem Jahr so weitergehen.»

Brown hat nicht nur die Roten auf dem Schirm, wenn es um die Gegner bei der Titelverteidigung geht. «Mercedes hat 2024 vier Rennen gewonnen, deshalb gehören sie für mich zu den Titelkandidaten. Natürlich gehört auch Red Bull Racing dazu, sie haben eine superstarke erste Saisonhälfte erlebt. Zur Saisonmitte waren sie nicht so gut unterwegs, aber sie konnten das Jahr dann wieder sehr stark beenden.»

Dass sowohl im Team der Sternmarke als auch beim Rennstall von Champion Max Verstappen ein neuer Fahrer im Einsatz ist, ändert nichts daran, wie Brown klarstellt: «Kimi Antonelli ist ein Rookie und ich würde bei Liam Lawson, der schon ein paar Rennen für die Racing Bulls bestritten hat, sagen, dass er unerfahren ist. Ich denke, das ist aus Sicht eines Konstrukteurs sicherlich eine etwas grössere Herausforderung im Laufe der 24-GP-Saison.»

«Es wird unvermeidlich sein, dass sie auch ihre Rookie-Wochenenden haben werden. Aber ich denke, beide sind extrem schnell und ich erwarte, dass sie beide auch Rennsiege einfahren», lautet die überraschende Prognose des 53-Jährigen.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat