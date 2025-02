Jos Verstappen über Buhrufe: «Das ist inakzeptabel»

Dass Formel-1-Champion Max Verstappen und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bei der F1-Show in London ausgebuht wurden, ärgert Jos Verstappen. Der Vater des Weltmeisters findet dafür klare Worte.

Dass sich das Publikum bei der Präsentation der diesjährigen Formel-1-Lackierungen in London hauptsächlich aus Fans von Lewis Hamilton und Lando Norris zusammensetzte, war klar hörbar. Jedes Mal, wenn der Ferrari-Neuzugang oder der McLaren-Pilot im Bild oder auf der Bühne standen, ernteten sie tosenden Applaus.

Dafür wurden Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und der vierfache Weltmeister Max Verstappen ausgebuht. Und das kam bei einigen Zuschauern, die sich die Präsentationsshow online angeschaut haben, nicht gut an, wie der Blick in die sozialen Medien verrät. Auch Jos Verstappen fand hinterher klare Worte für das Verhalten der Zuschauer in der O2-Arena.

Bei «RaceXpress» erklärte der GP-Veteran und Vater des Red Bull Racing-Stars: «Es war an sich ein gutes Konzept, nur war es meiner Meinung nach beschämend, was da mit Red Bull Racing passiert ist – dass Christian Horner und Max ausgebuht wurden.»

«Sie sind da gewesen, um den Sport zu fördern, und dann werden sie ausgebuht. Ich denke, das ist inakzeptabel. Ich verstehe, dass Max der Einzige ist, der den Engländern die Stirn bietet und die Dinge beim Namen nennt. Aber dennoch ist wirklich enttäuschend, was da passiert ist», kritisiert der 52-Jährige.

Sein Sohn habe keine Lust darauf, von 25.000 Leuten ausgebuht zu werden, fügte der zweifache GP-Podeststürmer an. «Er meinte, dass sie ihn bestimmt nicht sehen werden, sollte die Veranstaltung nächstes Jahr wieder in England sein», verriet er ausserdem.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat