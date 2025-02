Mehr Boxenstopps in Monaco: Das sagt Fernando Alonso

GP-Urgestein Fernando Alonso hat sich bei seinem Besuch in London zur Idee der Formel-1-Kommission geäussert, den Kult-GP von Monte Carlo durch mehr Pflicht-Boxenstopps aufzupeppen.

Die Formel-1-Piloten sind sich einig: Einer der begehrenswertesten Siege, den ein Fahrer in der Königsklasse erobern kann, ist jener in den Strassenschluchten von Monte Carlo. Denn auf dem engen Stadtkurs sind die Mauern nah, entsprechend viel Konzentration und Präzision ist gefragt, wenn es darum geht, die beste Ausgangslage für das Rennen zu schaffen.

So gross die Herausforderung bei der Zeitenjagd im Qualifying ist, so knifflig gestaltet sich ein Positionsgewinn durch ein echtes Überholmanöver im Rennen. In den aktuellen GP-Fahrzeugen findet sich kaum ein Weg vorbei am Vordermann, wie sich auch im vergangenen Jahr gezeigt hatte. Eine klug getimter Boxenstopp verspricht viel mehr Erfolg beim Vorhaben, nach vorne zu kommen.

Die Regeln schreiben auf trockener Bahn den Einsatz zweier verschiedener Reifenmischungen vor, deshalb muss jeder mindestens einmal an die Box abbiegen. Das ist nicht genug, findet die Formel-1-Kommission, die den Vorschlag gemacht hat, für das Rennen im Fürstentum mehr Pflicht-Boxenstopps vorzuschreiben. Ob eine entsprechende Regel eingeführt wird, steht noch nicht fest, darüber wird noch diskutiert.

Formel-1-Routinier Fernando Alonso wurde in London auf die Idee mehrerer Pflicht-Boxenstopps beim berühmten Strassenrennen angesprochen. Und der Aston-Martin-Pilot erklärte auf die Frage, ob mehr als ein Stopp nötig sei, um das Rennen interessanter zu gestalten: «Das kommt ganz darauf an, von welcher Position du losfährst.»

«Wenn du in der Mitte der Startaufstellung loslegst, dann brauchst du viele Stopps. Beim Start aus der ersten Reihe reichen ein oder zwei Reifenwechsel. Wenn du von ganz hinten losfährst, sind vielleicht eher zehn, zwölf Stopps nötig», fügte der zweifache Champion an. Das Problem könne ganz woanders liegen, fügte er an, und ergänzte: «Ich habe dort zwei Rennen gewonnen, und es war ganz okay mit der Anzahl an Stopps, die wir eingelegt haben.»

