V10 statt Hybridmotor? Ben Sulayem sorgt für Wirbel

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat mit einigen Aussagen und Aktionen manch Formel-1-Fan gegen sich aufgebracht. Mit dem Vorschlag, eine Rückkehr zum V10-Motor zu erwägen, dürfte er aber bei vielen gut ankommen.

Um die Formel 1 nachhaltiger zu gestalten und dafür zu sorgen, dass strassenrelevante Technik zum Einsatz kommt, wurde vor Jahren beschlossen, die aktuellen V6-Turbo-Hybridmotoren ab 2014 einzuführen. Zuvor heulte ein 2,4-Liter-V8-Sauger im Heck eines jeden GP-Renners, diese hatten nach 2005 die 3-Liter-V10-Triebwerke abgelöst.

Viele Fans des Sports trauern auch nach elf Hybrid-Jahren dem brachialen Saugmotor-Sound nach, der kilometerweit zu hören war. Nur noch im Rahmen von Demonstrationsrunden in alten Rennern kommen sie jetzt noch in den Genuss des lauten Sounds der alten Tage. Doch geht es nach Mohammed Ben Sulayem, könnte sich das in Zukunft ändern.

Der Präsident des Autosport-Weltverbands FIA, dessen Erwähnung bei der Formel-1-Präsentationsshow in London Buhrufe zur Folge hatte, erklärte in den sozialen Medien: «Die Formel-1-Show in London hat viele positive Diskussionen über die Zukunft des Sports ausgelöst. Wir freuen uns darauf, die 2026er-Regeln für die Autos und Motoren einzuführen, gleichzeitig müssen wir aber auch eine Führungsrolle übernehmen, wenn es um die künftigen Technologie-Trends im Motorsport geht.»

«Wir sollten dabei in verschiedene Richtungen blicken und auch den heulenden Sound eines V10-Motors, der mit nachhaltigem Kraftstoff angetrieben wird, mit einbeziehen», ergänzt der ehemalige Rallye-Pilot aus Dubai, der gleichzeitig mahnt: «Welche Richtung wir auch wählen, wir müssen sicherstellen, dass wir den Teams und Herstellern helfen, die Kosten bei der Entwicklung unter Kontrolle zu halten.»

«Der Nutzen unserer Mitglieder und Fans steht immer im Mittelpunkt aller Bemühungen, genauso wie der Wille, den Sport in den künftigen Jahrzehnten noch sicherer und nachhaltiger zu gestalten, damit wir sicherstellen, dass auch künftige Generationen die Formel 1 geniessen können», betont der 63-Jährige weiter.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat