Logan Sargeant: Überraschender Rückzug aus Rennsport

Der frühere Formel-1-Pilot Logan Sargeant will sich überraschend komplett aus dem Rennsport zurückziehen und sich beruflich neu orientieren. Aus der europäischen Le-Mans-Serie steigt er kurzfristig aus.

Dieser neue Karriere-Abschnitt endete, bevor er begann!

Ex-Formel-1-Pilot Logan Sargeant zieht sich aus dem Genesis-Programm in der europäischen Le-Mans-Serie zurück. In der Mitteilung von Seiten des Teams hieß es, Sargeant wolle sich aus dem Rennsport zurückziehen, um künftig andere Interessen zu verfolgen.

Die überraschende Kehrtwende nach der beruflichen Neuorientierung!

Sargeant hatte mitten in der Saison 2024 sein Formel-1-Cockpit bei Williams an Franco Colapinto verloren. Nach vielen Crashs, ausbleibender Leistung und keiner erkennbaren Steigerung hatte das britische Team die Reißleine gezogen und den US-Amerikaner kurzerhand ersetzt. Damit endete auch seine Karriere in der Formel 1. Dann sah es so aus, als würde Sargeant in der Sportwagenserie durchstarten. Doch nun die komplette Umorientierung.

Eigentlich wäre Sargeant für Genesis, die Luxusmarke von Hyundai, unter anderem an der Seite von Jamie Chadwick gefahren, dreifache W-Series-Meisterin und großes Talent. Genesis steigt ab 2026 in die WEC ein – gute Perspektiven im Haus hätte es also gegeben. Doch Genesis und Sargeant gehen getrennte Wege, offenbar auf Wunsch des Fahrers.

Logan Sargeant selbst hat sich seit der Entscheidung nicht selbst zu Wort gemeldet. Auf seinen Social-Media-Kanälen hat der US-Amerikaner sich nicht dazu geäußert, auf seiner Website wird noch stolz der Einstieg in die ELMS verkündet.

Ein kompletter Rückzug aus dem Rennsport kommt überraschend. Sargeant hatte neben der ELMS auch in der IndyCar-Series getestet und schien entschlossen, dem Motorsport erhalten zu bleiben.