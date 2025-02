Etwas im Auge! Hülkenberg-Ausfall bei Bahrain-Runde

Nico Hülkenberg am Vormittag in Bahrain auf der Strecke

Der deutsche Sauber-Pilot Nico Hülkenberg fehlte in Bahrain bei einer Medienrunde. Der Deutsche hatte etwas ins Auge bekommen, musste ein Partikelchen auswaschen. Am Donnerstag soll er aber fahren.

Kleiner Schrecken, aber zum Glück nichts Schlimmeres!

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg konnte am Mittwoch nicht wie geplant an der Pressekonferenz in Bahrain teilnehmen. Ursprünglich sollte der Deutsche nach seiner Vormittags-Session auf dem Bahrain International Circuit mit den Medien sprechen – doch der Deutsche fehlte in der Runde.

Wie SPEEDWEEK.COM erfuhr, handelte es sich dabei aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme. Hülkenberg hatte bei seiner Ausfahrt am Vormittag etwas ins Auge bekommen, vermutlich ein Partikelchen. Das Auge wurde ausgewaschen, es ist nichts Schlimmeres, Hülkenberg wird auch am Donnerstag wie geplant bei den Tests mitmachen. Bei der Pressekonferenz fehlte er als Vorsichtsmaßnahme.

In Bahrain ist es aktuell sehr windig, immer wieder weht auch Wüstensand durch die Luft.

Bahrain-Wintertest, Mittwoch, 26. Februar, Vormittag

01. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,428 min (78 gefahrene Runden)

02. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:31,560 (58)

03. Alex Albon (T), Williams, 1:31,573 (63)

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,610 (77)

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,834 (70)

06. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,841 (68)

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,874 (46)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,084 (66)

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,169 (55)

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,522 (72)